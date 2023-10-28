https://sputnik-georgia.ru/20231028/doekhat-iz-tbilisi-v-batumi-mozhno-budet-bystree---otkryt-novyy-uchastok-avtobana-283749305.html

Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее - открыт новый участок автобана

Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее - открыт новый участок автобана

Новшество на трассе Восток-Запад: в Грузии открыт новый участок дороги 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Открылся новый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти - теперь доехать из Тбилиси в Батуми можно будет на 25 минут быстрее.Новый 27-километровый четырехполосный участок шоссе начинается возле села Хеви в районе Харагаули и заканчивается в поселке Шорапани в районе Зестафони. Участок Хеви-Шорапни включает в себя 65 мостов и 38 тоннелей, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионов Грузии.Благодаря новому участку дороги время в пути сократится на 25 минут, и автомобили будут проезжать по самому длинному мосту в Грузии – 1 362 метра.Снято ограничение на передвижение по Рикотскому перевалу для большинства машин>>Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Эта дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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