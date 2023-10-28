https://sputnik-georgia.ru/20231028/gruzinskaya-oppozitsiya-rukovodstvuetsya-merkantilnymi-interesami--deputat-283754580.html

Грузинская оппозиция руководствуется меркантильными интересами – депутат

Грузинская оппозиция руководствуется меркантильными интересами – депутат

Грузия ждет решения европейских структур по вступлению в ЕС 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T22:27+0400

2023-10-28T22:27+0400

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ираклий кадагишвили

хатуна самнидзе

роман гоциридзе

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Часть грузинских оппозиционеров раскрыла замыслы своих коллег только после увеличения шансов на получение Грузией статуса кандидата в ЕС, что говорит об их меркантильности, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе ранее заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Позже информацию подтвердил и другой оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. Именно поэтому грузинская оппозиция препятствовала получению Грузией статуса кандидата в ЕС, отметил политик."Сегодня, когда стало ясно, что вероятность получения Грузией статуса кандидата возросла, начались некоторые внутренние колебания", - отметил депутат.Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Грузинская оппозиция объединена в революционные комитеты – вице-спикер>>По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. О том, что многое было сделано, заявил и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. При этом он отметил, что за полтора года можно было сделать еще больше. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, хатуна самнидзе, роман гоциридзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия