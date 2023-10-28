https://sputnik-georgia.ru/20231028/nezakonnaya-okhota-v-gruzii-za-dva-mesyatsa-vyyavleno-448-narusheniy--283605746.html

Незаконная охота в Грузии: за два месяца выявлено 448 нарушений

Незаконная охота в Грузии: за два месяца выявлено 448 нарушений

Были выявлены сотни фактов использования оружия, запрещенного во время охоты 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T19:31+0400

2023-10-28T19:31+0400

2023-10-28T19:31+0400

грузия

новости

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора Грузии в течение двух месяцев после начала сезона охоты выявили 448 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сезон охоты на перелетных птиц начался в Грузии 19 августа. Исключением стали районы Ахалкалаки, Ахалцихе, Аспиндза, Ниноцминда, Цалка, Дманиси, Душети и Тианети. Здесь сезон охоты открылся 26 августа. Больше всего нарушений выявлено в регионе Имерети (124), далее следуют: Из выявленных административных правонарушений в 345 случаях было выявлено использование оружия, методов или средств, запрещенных во время охоты. Еще 91 человек охотился на перелетных птиц без установленного сбора. Пять граждан охотились на территории города или муниципалитета, а еще шесть – на запрещенные виды. С начала сезона охоты изъято 338 запрещенных для охоты устройств. В целях выявления и предотвращения фактов незаконной охоты в сезон (до 1 марта 2024 года) сотрудники департамента осуществляют круглосуточный усиленный контроль по всей территории Грузии. Незаконная охота в Грузии – за две недели выявили около 100 фактов>>Ведомство призывает граждан в случае нарушения законодательства звонить на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность защищена), чтобы соответствующее региональное управление могло немедленно отреагировать. В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетают более миллиона перелетных птиц. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов грузии