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Сколько дорог построено в Грузии? Отчет премьер-министра
Сколько дорог построено в Грузии? Отчет премьер-министра
Строительство дорог – приоритет действующего правительства, отметил премьер 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T21:08+0400
2023-10-28T21:08+0400
2023-10-28T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. За последние 11 лет в Грузии построено 193 километра автомобильных дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии нового участка дороги международного значения Восток-Запад. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры особо важно для Грузии как главной транспортной артерии между востоком и западом, отметил премьер.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее – открыт новый участок автобана>>В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Развитие транспортных путей через Грузию приобрело дополнительную важность после того как Грузия стала частью Среднего коридора и альтернативным путем доставки товаров с востока на запад, благодаря соглашениям о свободной торговле с Китаем и ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, экономика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили
Сколько дорог построено в Грузии? Отчет премьер-министра
21:08 28.10.2023 (обновлено: 22:14 28.10.2023)
Строительство дорог – приоритет действующего правительства, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. За последние 11 лет в Грузии построено 193 километра автомобильных дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии нового участка дороги международного значения Восток-Запад.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры особо важно для Грузии как главной транспортной артерии между востоком и западом, отметил премьер.
"Все мы прекрасно знаем, насколько важно для развития нашей страны строительство автомагистралей и дорог, особенно строительство автодороги Восток-Запад. На сегодняшний день открыт 261 км автодорог, из них при нашем правительстве (с октября 2012 года – ред.) построено и открыто 193 км автодорог", – сказал Гарибашвили.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Развитие транспортных путей через Грузию приобрело дополнительную важность после того как Грузия стала частью Среднего коридора и альтернативным путем доставки товаров с востока на запад, благодаря соглашениям о свободной торговле с Китаем и ЕС.