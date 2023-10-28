https://sputnik-georgia.ru/20231028/skolko-dorog-postroeno-v-gruzii-otchet-premer-ministra-283753959.html

Сколько дорог построено в Грузии? Отчет премьер-министра

Сколько дорог построено в Грузии? Отчет премьер-министра

Строительство дорог – приоритет действующего правительства, отметил премьер 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T21:08+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. За последние 11 лет в Грузии построено 193 километра автомобильных дорог, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии нового участка дороги международного значения Восток-Запад. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры особо важно для Грузии как главной транспортной артерии между востоком и западом, отметил премьер.Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее – открыт новый участок автобана>>В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Развитие транспортных путей через Грузию приобрело дополнительную важность после того как Грузия стала частью Среднего коридора и альтернативным путем доставки товаров с востока на запад, благодаря соглашениям о свободной торговле с Китаем и ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили