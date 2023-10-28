https://sputnik-georgia.ru/20231028/status-kandidata-v-evrosoyuz-posol-es-v-gruzii-nadeetsya-na-polozhitelnye-rekomendatsii-283751695.html

Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации

Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для... 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. Черногория поддерживает Грузию в стремлении в ЕС – премьер Черногории>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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