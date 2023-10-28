https://sputnik-georgia.ru/20231028/status-kandidata-v-evrosoyuz-posol-es-v-gruzii-nadeetsya-na-polozhitelnye-rekomendatsii-283751695.html
Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации
Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для... 28.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-28T19:01+0400
2023-10-28T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. Черногория поддерживает Грузию в стремлении в ЕС – премьер Черногории>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский надеется на положительный отчет о выполнении Грузией рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"В настоящий момент мое начальство в Брюсселе работает над завершением первого отчета о расширении по Грузии, который включает рекомендации для стран-членов ЕС. Я надеюсь, что эти рекомендации будут положительными и Европейская комиссия даст рекомендацию 27 странам-членам Европейского Союза о продвижении Грузии на пути в Европейский Союз и предоставлении статуса кандидата", – сказал Герчинский.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.