https://sputnik-georgia.ru/20231029/inguri-ges-dlya-turistov---na-arochnoy-plotine-poyavilos-novoe-vystavochnoe-prostranstvo-283763303.html
Ингури ГЭС для туристов – на арочной плотине появилось новое выставочное пространство
Ингури ГЭС для туристов – на арочной плотине появилось новое выставочное пространство
Арочная плотина Ингури ГЭС, одна из крупнейших в мире, официально стала сертифицированным членом Европейского маршрута индустриального наследия 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T21:56+0400
2023-10-29T21:56+0400
2023-10-29T23:22+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Арочная плотина Ингури ГЭС пополнилась еще одним выставочным пространством для туристов – галереей Fe room грузинской художницы Кети Мелкадзе. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота плотины составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира. Посетители имеют возможность ознакомиться с работами художницы, а также поучаствовать в мастер-классе, где Мелкадзе делится с гостями разработанным ею методом работы с железной сеткой. Кети Мелкадзе создает работы со строительной железной сеткой, проволокой, масляными красками и мелом. Мелкадзе открыла в себе этот талант в 50 лет. Ряд выставок работ Кети Мелкадзе был организован в Грузии и за рубежом. В 2018 году вышел каталог художницы, в который вошли ее лучшие работы, часть из которых хранится у частных коллекционеров. Художница постоянно организует благотворительные выставки и распродажи. Арочная плотина Ингури ГЭС, одна из крупнейших в мире, официально стала сертифицированным членом Европейского маршрута индустриального наследия (ERIH). Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня" в декабре 2021 года. История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию >>В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги. Продолжительность маршрута составляет два часа, и туристы могут посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места. Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, туризм, ингури гэс
Ингури ГЭС для туристов – на арочной плотине появилось новое выставочное пространство
21:56 29.10.2023 (обновлено: 23:22 29.10.2023)
Арочная плотина Ингури ГЭС, одна из крупнейших в мире, официально стала сертифицированным членом Европейского маршрута индустриального наследия
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Арочная плотина Ингури ГЭС пополнилась еще одним выставочным пространством для туристов – галереей Fe room грузинской художницы Кети Мелкадзе.
В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота плотины составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.
Посетители имеют возможность ознакомиться с работами художницы, а также поучаствовать в мастер-классе, где Мелкадзе делится с гостями разработанным ею методом работы с железной сеткой.
Кети Мелкадзе создает работы со строительной железной сеткой, проволокой, масляными красками и мелом.
Мелкадзе открыла в себе этот талант в 50 лет. Ряд выставок работ Кети Мелкадзе был организован в Грузии и за рубежом. В 2018 году вышел каталог художницы, в который вошли ее лучшие работы, часть из которых хранится у частных коллекционеров. Художница постоянно организует благотворительные выставки и распродажи.
Арочная плотина Ингури ГЭС, одна из крупнейших в мире, официально стала сертифицированным членом Европейского маршрута индустриального наследия (ERIH).
Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня" в декабре 2021 года.
В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги.
Продолжительность маршрута составляет два часа, и туристы могут посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.
Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.