https://sputnik-georgia.ru/20231029/novye-pravila-dlya-voditeley-v-zimniy-period---kogda-menyat-shiny-283760823.html
Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины
Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины
При особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T19:41+0400
2023-10-29T19:41+0400
2023-10-29T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство Грузии с 1 января 2024 года установит зоны и участки дорог, где в период с 1 декабря по 1 марта будет обязательным использование зимних шин, говорится в проекте поправок "О правилах дорожного движения". При этом, согласно правилам, срок использования зимних шин может меняться в зависимости от погодных условий. Также при особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах. Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии. Сколько машин ездит в Грузии: последние данные >>Кроме того, поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают введение штрафа в размере 100 лари для нарушителей правил использования зимних шин. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100 начисляемых на права. При выявлении этого нарушения полиция будет правомочна запретить водителю движение в зоне или по дороге, где обязательно использование зимних шин. Кроме того, полиция имеет право забрать транспортное средство на специальную стоянку и платить за нее придется самому водителю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили
Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины
19:41 29.10.2023 (обновлено: 19:52 29.10.2023)
При особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство Грузии с 1 января 2024 года установит зоны и участки дорог, где в период с 1 декабря по 1 марта будет обязательным использование зимних шин, говорится в проекте поправок "О правилах дорожного движения".
При этом, согласно правилам, срок использования зимних шин может меняться в зависимости от погодных условий.
Также при особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах.
Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии.
Кроме того, поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают введение штрафа в размере 100 лари для нарушителей правил использования зимних шин. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100 начисляемых на права.
При выявлении этого нарушения полиция будет правомочна запретить водителю движение в зоне или по дороге, где обязательно использование зимних шин.
Кроме того, полиция имеет право забрать транспортное средство на специальную стоянку и платить за нее придется самому водителю.