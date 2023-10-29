https://sputnik-georgia.ru/20231029/novye-pravila-dlya-voditeley-v-zimniy-period---kogda-menyat-shiny-283760823.html

Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины

Новые правила для водителей в зимний период – когда менять шины

При особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T19:41+0400

2023-10-29T19:41+0400

2023-10-29T19:52+0400

грузия

новости

общество

автомобили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23775/40/237754023_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b368cff4793a9eec6200a76816aa81b9.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство Грузии с 1 января 2024 года установит зоны и участки дорог, где в период с 1 декабря по 1 марта будет обязательным использование зимних шин, говорится в проекте поправок "О правилах дорожного движения". При этом, согласно правилам, срок использования зимних шин может меняться в зависимости от погодных условий. Также при особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах. Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии. Сколько машин ездит в Грузии: последние данные >>Кроме того, поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают введение штрафа в размере 100 лари для нарушителей правил использования зимних шин. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100 начисляемых на права. При выявлении этого нарушения полиция будет правомочна запретить водителю движение в зоне или по дороге, где обязательно использование зимних шин. Кроме того, полиция имеет право забрать транспортное средство на специальную стоянку и платить за нее придется самому водителю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, автомобили