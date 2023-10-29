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Сборная Грузии по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ, обыграв действующего чемпиона

Сборная Грузии по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ, обыграв действующего чемпиона

Грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии 30 октября 29.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сборная Грузии по мини-футболу обыграла действующего чемпиона мира команду Мексики на мировом первенстве в Объединенных Арабских Эмиратах (2:1) и вышла в плей-офф престижного турнира. Команда Бесо Арвеладзе хорошо начала встречу и результативный штрафной удар Ираклия Гветадзе вывел команду вперед – 1:0. Второй тайм активно начала уже Мексика и на 37-й минуте сравняла счет – 1:1. Спустя две минуты грузинская команда завоевала право на штрафной, который безупречно выполнил Леван Сванидзе и снова вывел команду вперед – 2:1. Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ >>Игроки сборной Грузии могли еще трижды увеличить свое преимущество на контратаках. Однако счет на табло до конца игры так и не изменился - 2:1. Таким образом, сборная Грузии выиграла оба матча группового этапа и вышла в плей-офф. 30 октября грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии. Чемпионат мира стартовал 25 октября и завершится 5 ноября. В турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии находится в одной из самых сложных групп B вместе с Мексикой, Гватемалой и Ирландией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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