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Сборная Грузии по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ, обыграв действующего чемпиона
Сборная Грузии по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ, обыграв действующего чемпиона
Грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии 30 октября 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сборная Грузии по мини-футболу обыграла действующего чемпиона мира команду Мексики на мировом первенстве в Объединенных Арабских Эмиратах (2:1) и вышла в плей-офф престижного турнира. Команда Бесо Арвеладзе хорошо начала встречу и результативный штрафной удар Ираклия Гветадзе вывел команду вперед – 1:0. Второй тайм активно начала уже Мексика и на 37-й минуте сравняла счет – 1:1. Спустя две минуты грузинская команда завоевала право на штрафной, который безупречно выполнил Леван Сванидзе и снова вывел команду вперед – 2:1. Сборная Грузии по мини-футболу едет на чемпионат мира в ОАЭ >>Игроки сборной Грузии могли еще трижды увеличить свое преимущество на контратаках. Однако счет на табло до конца игры так и не изменился - 2:1. Таким образом, сборная Грузии выиграла оба матча группового этапа и вышла в плей-офф. 30 октября грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии. Чемпионат мира стартовал 25 октября и завершится 5 ноября. В турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии находится в одной из самых сложных групп B вместе с Мексикой, Гватемалой и Ирландией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сборная грузии по футзалу
Сборная Грузии по мини-футболу вышла в плей-офф ЧМ, обыграв действующего чемпиона
21:29 29.10.2023 (обновлено: 22:02 29.10.2023)
Грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии 30 октября
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сборная Грузии по мини-футболу обыграла действующего чемпиона мира команду Мексики на мировом первенстве в Объединенных Арабских Эмиратах (2:1) и вышла в плей-офф престижного турнира.
Команда Бесо Арвеладзе хорошо начала встречу и результативный штрафной удар Ираклия Гветадзе вывел команду вперед – 1:0.
Второй тайм активно начала уже Мексика и на 37-й минуте сравняла счет – 1:1. Спустя две минуты грузинская команда завоевала право на штрафной, который безупречно выполнил Леван Сванидзе и снова вывел команду вперед – 2:1.
Игроки сборной Грузии могли еще трижды увеличить свое преимущество на контратаках. Однако счет на табло до конца игры так и не изменился - 2:1.
Таким образом, сборная Грузии выиграла оба матча группового этапа и вышла в плей-офф. 30 октября грузинская сборная проведет свой последний матч в группе против сборной Ирландии.
Чемпионат мира стартовал 25 октября и завершится 5 ноября. В турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии находится в одной из самых сложных групп B вместе с Мексикой, Гватемалой и Ирландией.