https://sputnik-georgia.ru/20231029/sbornaya-yuar-vyrvala-pobedu-u-novoy-zelandii-v-finale-kubka-mira-po-regbi-283756486.html
Сборная ЮАР вырвала победу у Новой Зеландии в финале Кубка мира по регби
Сборная ЮАР вырвала победу у Новой Зеландии в финале Кубка мира по регби
Сборная ЮАР стала четырехкратным чемпионом мира – пока никто не смог завоевать столько побед на Кубке мира 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сборная ЮАР в финальном матче Кубка мира по регби на стадионе "Стад де Франс" в Париже обыграла с минимальным преимуществом сборную Новой Зеландии – 12:11. Матч в Париже должен был решить спор трофеями между двумя сборными – и ЮАР (1995, 2007, 2019), и Новая Зеландия (1987, 2011, 2015) до субботней встречи становились обладателями Кубка мира по три раза. На протяжении всего матча команды демонстрировали равную игру и свое мастерство. Первый тайм в целом прошел под доминированием сборной ЮАР. Очки команды набирали только штрафными ударами – на четыре точных штрафных южноафриканцев соперник ответил лишь двумя. КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса >>За 27 минут до конца матча красную карточку получил капитан Новой Зеландии Сэмюэл Кейн. Он стал первым в истории игроком, удаленным с поля в финальном матче Кубка мира. Последние минуты встречи были напряженными. Новозеландцы атаковали изо всех сил, но регбисты ЮАР хорошо защищались. В итоге счет на табло не изменился – 12:11. В матче за третье место в пятницу, 27 октября, сборная Англии со счетом 26:23 обыграла команду Аргентины. Сборная Грузии по регби не сможет сыграть с сильнейшими командами в Кубке наций >>Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира еще в начале октября без единой победы впервые после 2003 года. Свой последний матч боржгалоснеби проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, юар, новая зеландия, париж, регби, кубок мира по регби 2023
спорт, в мире, новости, юар, новая зеландия, париж, регби, кубок мира по регби 2023
Сборная ЮАР вырвала победу у Новой Зеландии в финале Кубка мира по регби
Сборная ЮАР стала четырехкратным чемпионом мира – пока никто не смог завоевать столько побед на Кубке мира
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Сборная ЮАР в финальном матче Кубка мира по регби на стадионе "Стад де Франс" в Париже обыграла с минимальным преимуществом сборную Новой Зеландии – 12:11.
Матч в Париже должен был решить спор трофеями между двумя сборными – и ЮАР (1995, 2007, 2019), и Новая Зеландия (1987, 2011, 2015) до субботней встречи становились обладателями Кубка мира по три раза.
На протяжении всего матча команды демонстрировали равную игру и свое мастерство. Первый тайм в целом прошел под доминированием сборной ЮАР. Очки команды набирали только штрафными ударами – на четыре точных штрафных южноафриканцев соперник ответил лишь двумя.
За 27 минут до конца матча красную карточку получил капитан Новой Зеландии Сэмюэл Кейн. Он стал первым в истории игроком, удаленным с поля в финальном матче Кубка мира.
Последние минуты встречи были напряженными. Новозеландцы атаковали изо всех сил, но регбисты ЮАР хорошо защищались. В итоге счет на табло не изменился – 12:11.
В матче за третье место в пятницу, 27 октября, сборная Англии со счетом 26:23 обыграла команду Аргентины.
Сборная Грузии по регби завершила выступления на Кубке мира еще в начале октября без единой победы впервые после 2003 года. Свой последний матч боржгалоснеби проиграли Уэльсу – 43:19. До этого был проигрыш Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18.
После матчей, прошедших во Франции, Грузия опустилась на 14 позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира грузинские регбисты занимали 11 строчку.