https://sputnik-georgia.ru/20231029/uzhestocheniya-pravil-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-kakovy-plany-parlamentskogo-bolshinstva-283761326.html

Ужесточения правил на акциях протеста в Грузии: каковы планы парламентского большинства

Ужесточения правил на акциях протеста в Грузии: каковы планы парламентского большинства

Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T20:16+0400

2023-10-29T20:16+0400

2023-10-29T20:38+0400

грузия

новости

арчил талаквадзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

акции протеста

вето президента

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Нет никаких оснований, чтобы поправки в закон "О собраниях и манифестациях" не были приняты и парламентское большинство не смогло преодолеть вето президента, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста. Уже известно, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето. По его словам, принятие поправок необходимо для безопасности граждан. "Общество должно знать, для чего мы приняли этот закон. Мы приняли его для того, чтобы будущее нашей страны и безопасность наших граждан были гарантированы и защищены, и чтобы ни у кого не было возможности попытаться, минуя выборы, добиться чего-то дестабилизацией и беспорядками", – сказал Талаквадзе. По словам Талаквадзе, за время пребывания у власти правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ни у кого не было проблем с проведением акций. Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: когда парламент преодолеет вето президента >>Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, акции протеста, вето президента