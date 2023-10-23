https://sputnik-georgia.ru/20231023/uzhestochenie-pravil-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-kogda-parlament-preodoleet-veto-prezidenta-283554380.html
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: когда парламент преодолеет вето президента
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: когда парламент преодолеет вето президента
В правящей партии считают вето президента на законопроект неадекватным 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T12:49+0400
2023-10-23T12:49+0400
2023-10-23T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Голосование по вопросу преодоления вето президента, наложенное на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", в парламенте Грузии состоится на будущей неделе, а до этого вопрос будет вынесен на рассмотрение парламентского комитета по юридическим вопросам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста. Уже известно, что правящая партия "Грузиснкая мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето. По словам депутата от общественного движения "Сила народа" Гурама Мачарашвили, у вето президента Грузии не будет правовых замечаний, так как изначально Зурабишвили заявила, что у нее есть больше политические замечания в связи с законопроектами. Закон, который запрещает палатки, по своей сути является абсурдным, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо. "Хорошо, что госпожа президент наложила вето хотя бы на этот закон. Однако у "Грузинской мечты" есть достаточное количество голосов, чтобы его преодолеть. Единственный путь, который остался и который может заставить "Грузинскую мечту" свернуть этот закон, наверное, или Венецианская комиссия, либо оценки Запада. Но сказать, что я чувствую, что с этим законом произошла какая-то трагедия, такого чувства у меня нет", – заявил Сабо. Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето >>Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях" >>Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, гурам мачарашвили, новости, герман сабо, саломе зурабишвили , тбилиси, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, акции, акции протеста
политика, грузия, гурам мачарашвили, новости, герман сабо, саломе зурабишвили , тбилиси, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, акции, акции протеста
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: когда парламент преодолеет вето президента
12:49 23.10.2023 (обновлено: 13:18 23.10.2023)
В правящей партии считают вето президента на законопроект неадекватным
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Голосование по вопросу преодоления вето президента, наложенное на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", в парламенте Грузии состоится на будущей неделе, а до этого вопрос будет вынесен на рассмотрение парламентского комитета по юридическим вопросам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста. Уже известно, что правящая партия "Грузиснкая мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.
По словам депутата от общественного движения "Сила народа" Гурама Мачарашвили, у вето президента Грузии не будет правовых замечаний, так как изначально Зурабишвили заявила, что у нее есть больше политические замечания в связи с законопроектами.
"Законопроект, в который вносятся изменения, согласно которому жизнь и здоровье граждан Грузии должны быть защищены, в том числе во время собраний и манифестаций, естественно нуждается в поддержке. Но исходя из неадекватности президента, к сожалению, это вето нас не удивляет", – заявил Мачарашвили.
Закон, который запрещает палатки, по своей сути является абсурдным, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо.
"Хорошо, что госпожа президент наложила вето хотя бы на этот закон. Однако у "Грузинской мечты" есть достаточное количество голосов, чтобы его преодолеть. Единственный путь, который остался и который может заставить "Грузинскую мечту" свернуть этот закон, наверное, или Венецианская комиссия, либо оценки Запада. Но сказать, что я чувствую, что с этим законом произошла какая-то трагедия, такого чувства у меня нет", – заявил Сабо.
Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности.
Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения.
Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности.
Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.