https://sputnik-georgia.ru/20231030/bezosnovatelnye-obvineniya--natsbank-gruzii-o-soblyudenii-mezhdunarodnykh-sanktsiy-283799004.html

Безосновательные обвинения – Нацбанк Грузии о соблюдении международных санкций

Безосновательные обвинения – Нацбанк Грузии о соблюдении международных санкций

Финансовая система Грузии тщательно выполняет требования, установленные международными партнерами, говорится в заявлении регулятора 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T21:22+0400

2023-10-30T21:22+0400

2023-10-30T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Обвинение в адрес Национального банка Грузии в прикрытии им лиц, попавших под санкции США, является беспочвенным и направлено на дискредитацию всей банковской системы страны, говорится в заявлении регулятора. Нацбанк ответил на обвинение, распространенное частью неправительственных организаций, согласно которому регулятор вместе с властями Грузии обвиняется в прикрытии лиц, попавших под санкции США. Как говорится в документе, непонятно, что дает неправительственному сектору основание для подобного обвинения, с учетом того, что до сих пор ни одного конкретного случая нарушения процесса исполнения санкций в финансовой системе Грузии не было. "Поэтому обвинять Нацбанк Грузии в содействии нарушению санкций категорически неприемлемо. Более того, мы никогда, даже на уровне обсуждения, не допускаем обхода санкций", – отмечено в заявлении. По информации регулятора, финансовая система Грузии тщательно выполняет требования, установленные международными партнерами. Несмотря на ряд вызовов, процесс обеспечения соблюдения санкций является максимально прозрачным и эффективным. Регулятор отметил, что находится на постоянной связи с международными партнерами. Кроме того, в заявлении подчеркнуто, что финансовая система Грузии никогда не была и не будет в будущем местом, где можно избежать санкций, во что верят и в чем уверены международные партнеры. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>Национальный банк Грузии и финансовая система и в будущем продолжат проводить все меры, необходимые для укрепления финансовой стабильности страны. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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