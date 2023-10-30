https://sputnik-georgia.ru/20231030/dvizhenie-u-ploschadi-evropy-v-tbilisi-budet-ogranicheno-283800434.html

Движение у площади Европы в Тбилиси будет ограничено

Движение у площади Европы в Тбилиси будет ограничено

Движение транспортных средств будет ограничено от площади Горгасали до моста Метехи и подъема Метехи в направлении площади Европы 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T22:36+0400

2023-10-30T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Передвижение транспорта ограничат в связи с запланированным мероприятием на площади Европы в центре Тбилиси с 23:00 30 октября, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Ограничение будет действовать до 15:00 31 октября. Движение транспортных средств будет ограничено от площади Горгасали до моста Метехи и подъема Метехи в направлении площади Европы, а также от тоннеля на левом берегу Куры в направлении моста Метехи. Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле >>Автомобили будут ездить от площади Горгасали до улицы Коте Абхази. Передвигаться из тоннеля на левом берегу Куры можно будет, повернув налево, в направлении подъема вина, а также по пандусу, въезжающему в тоннель на левом берегу Куры со стороны площади Европы. По информации мэрии, ограничение коснется и маршрута общественного транспорта. В частности, автобусы №350, 371, 345, 301 и 331 вместо того, чтобы проехать через площадь Европы, будут двигаться в сторону площади Свободы по улице Котэ Абхази.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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