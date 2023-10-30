https://sputnik-georgia.ru/20231030/festival-kamernoy-muzyki-prokhodit-v-tbilisi-283775330.html

Фестиваль камерной музыки проходит в Тбилиси

Фестиваль камерной музыки проходит в Тбилиси

На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении известного грузинского пианиста Давида Аладашвили 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T12:35+0400

2023-10-30T12:35+0400

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Семнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки открылся на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили и продлится до 5 ноября, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Фестиваль организован Музыкальным обществом Грузии во главе с Мананой Ахметели, целью которого является популяризация богатого наследия камерной музыки и служит развитию ансамблевого исполнительского искусства. Традиционно слушателей ждет разнообразная программа. На шести концертах, один из которых состоялся накануне, выступят звезды классической музыки. Три концерта запланированы в большом зале Тбилисской консерватории, и еще три – в малом зале. Праздник для книголюбов: Tbilisi Book Days 2023 пройдет в Тбилиси в ноябре>>Открылся фестиваль выступлением грузинского меццо-сопрано Натальи Кутателадзе, пианиста Давида Аладашвили, скрипачки Верико Чумбуридзе, пианиста Мамикона Нахапетова и тбилисского камерного оркестра "Симфониетта Грузии". В качестве дирижера предстал Кахи Соломнишвили. В разные дни гости фестиваля смогут посетить концерты таких артистов, как Натия Берая (фортепиано), Екатерина Гагнидзе (фортепиано), Тея Бахтадзе (альт), Димитрий Боколишвили (кларнет) и других. Также планируется концерт, на котором певица Эка Мамаладзе исполнит романсы и песни Георгия Чубнишвили в сопровождении виолончелиста Георгия Джорджадзе и пианистки Нино Гулиашвили. Организаторы также анонсировали концерт подрастающего поколения. На нем выступят ученики "Десятилетки талантов" Тбилисской Центральной музыкальной школы имени Закарии Палиашвили, музыкальной семинарии им. Мананы Доиджашвили, Тбилисской консерватории и концерт учащихся Кутаисской Центральной музыкальной школы имени Мелитона Баланчивадзе. На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении пианиста Давида Аладашвили, немецкого пианиста Луи Швицгебель-Ванга и Государственного струнного квартета имени Сулхана Цинцадзе Грузии. Фестиваль поддерживается министерством культуры Грузии и мэрией Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили