https://sputnik-georgia.ru/20231030/festival-kamernoy-muzyki-prokhodit-v-tbilisi-283775330.html
Фестиваль камерной музыки проходит в Тбилиси
Фестиваль камерной музыки проходит в Тбилиси
На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении известного грузинского пианиста Давида Аладашвили 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T12:35+0400
2023-10-30T12:35+0400
2023-10-30T12:50+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Семнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки открылся на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили и продлится до 5 ноября, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Фестиваль организован Музыкальным обществом Грузии во главе с Мананой Ахметели, целью которого является популяризация богатого наследия камерной музыки и служит развитию ансамблевого исполнительского искусства. Традиционно слушателей ждет разнообразная программа. На шести концертах, один из которых состоялся накануне, выступят звезды классической музыки. Три концерта запланированы в большом зале Тбилисской консерватории, и еще три – в малом зале. Праздник для книголюбов: Tbilisi Book Days 2023 пройдет в Тбилиси в ноябре>>Открылся фестиваль выступлением грузинского меццо-сопрано Натальи Кутателадзе, пианиста Давида Аладашвили, скрипачки Верико Чумбуридзе, пианиста Мамикона Нахапетова и тбилисского камерного оркестра "Симфониетта Грузии". В качестве дирижера предстал Кахи Соломнишвили. В разные дни гости фестиваля смогут посетить концерты таких артистов, как Натия Берая (фортепиано), Екатерина Гагнидзе (фортепиано), Тея Бахтадзе (альт), Димитрий Боколишвили (кларнет) и других. Также планируется концерт, на котором певица Эка Мамаладзе исполнит романсы и песни Георгия Чубнишвили в сопровождении виолончелиста Георгия Джорджадзе и пианистки Нино Гулиашвили. Организаторы также анонсировали концерт подрастающего поколения. На нем выступят ученики "Десятилетки талантов" Тбилисской Центральной музыкальной школы имени Закарии Палиашвили, музыкальной семинарии им. Мананы Доиджашвили, Тбилисской консерватории и концерт учащихся Кутаисской Центральной музыкальной школы имени Мелитона Баланчивадзе. На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении пианиста Давида Аладашвили, немецкого пианиста Луи Швицгебель-Ванга и Государственного струнного квартета имени Сулхана Цинцадзе Грузии. Фестиваль поддерживается министерством культуры Грузии и мэрией Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Фестиваль камерной музыки проходит в Тбилиси
12:35 30.10.2023 (обновлено: 12:50 30.10.2023)
На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении известного грузинского пианиста Давида Аладашвили
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Семнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки открылся на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В. Сараджишвили и продлится до 5 ноября, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
Фестиваль организован Музыкальным обществом Грузии во главе с Мананой Ахметели, целью которого является популяризация богатого наследия камерной музыки и служит развитию ансамблевого исполнительского искусства.
Традиционно слушателей ждет разнообразная программа. На шести концертах, один из которых состоялся накануне, выступят звезды классической музыки. Три концерта запланированы в большом зале Тбилисской консерватории, и еще три – в малом зале.
Открылся фестиваль выступлением грузинского меццо-сопрано Натальи Кутателадзе, пианиста Давида Аладашвили, скрипачки Верико Чумбуридзе, пианиста Мамикона Нахапетова и тбилисского камерного оркестра "Симфониетта Грузии". В качестве дирижера предстал Кахи Соломнишвили.
В разные дни гости фестиваля смогут посетить концерты таких артистов, как Натия Берая (фортепиано), Екатерина Гагнидзе (фортепиано), Тея Бахтадзе (альт), Димитрий Боколишвили (кларнет) и других.
Также планируется концерт, на котором певица Эка Мамаладзе исполнит романсы и песни Георгия Чубнишвили в сопровождении виолончелиста Георгия Джорджадзе и пианистки Нино Гулиашвили.
Организаторы также анонсировали концерт подрастающего поколения. На нем выступят ученики "Десятилетки талантов" Тбилисской Центральной музыкальной школы имени Закарии Палиашвили, музыкальной семинарии им. Мананы Доиджашвили, Тбилисской консерватории и концерт учащихся Кутаисской Центральной музыкальной школы имени Мелитона Баланчивадзе.
На заключительном концерте прозвучат произведения Шумана в исполнении пианиста Давида Аладашвили, немецкого пианиста Луи Швицгебель-Ванга и Государственного струнного квартета имени Сулхана Цинцадзе Грузии.
Фестиваль поддерживается министерством культуры Грузии и мэрией Тбилиси.