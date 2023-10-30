https://sputnik-georgia.ru/20231030/gegemoniya-yuar-prodlena-do-2027-goda--ob-itogakh-kubka-mira-po-regbi-283791671.html

Гегемония ЮАР продлена до 2027 года – об итогах Кубка мира по регби

Гегемония ЮАР продлена до 2027 года – об итогах Кубка мира по регби

Сборная ЮАР отстояла титул действующего чемпиона мира по регби, одолев в парижской драме сборную Новой Зеландии со счётом 12:11 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T16:32+0400

2023-10-30T16:32+0400

2023-10-30T17:17+0400

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кубок мира по регби 2023

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Поздним вечером 28 октября завершился X Кубок мира по регби. Выиграв финал, южноафриканцы в четвертый раз овладели заветным кубком, вот уже 36 лет носящим имя Уильяма Уэбба Эллиса. Кто он – Уильям Уэбб Эллис В 1823 году в английском городке Регби во время футбольного матча местной школы один из ее учеников, позже ставший священником англиканской церкви, 17-летний парнишка по имени Уильям, подхватил мяч в руки и понесся с ним к воротам соперников. Несмотря на то, что исторических документов, подтверждающих эту версию, не существует, 1823 год принято считать годом создания игры с овальным мячом, а Уильяма Уэбба Эллиса – ее создателем. Поэтому 2023 год – год 200-летия регби, а проводящийся с 1987 года главный регбийный форум планеты традиционно завершается передачей победителю турнира заветного трофея – 4,5-килограммового позолоченного серебряного кубка, который еще в прошлом веке получил от регбистов дружеское прозвище "Билл". Так что сборная ЮАР стала его четырехкратным обладателем (1995, 2007, 2019 и 2023 гг.), оставив позади трехкратного чемпиона мира – сборную Новой Зеландии (1987. 2011. 2015), двукратных чемпионов – австралийцев (1991, 1999), англичан (2003) – единственных европейцев, когда-либо становившихся сильнейшими в мире. Об апартеиде и изоляции "Спрингбокс" Еще немного истории: "Спрингбокс", или "Боке" (прозвище сборной ЮАР по регби – южноафриканская разновидность антилоп, являющихся символом этого государства), из 10 КМ 2 пропустила. Естественно, не потому, что не смогла преодолеть отборочные ограничения, а потому, что в 1987 и 1991 годах в ЮАР господствовал апартеид – расовая сегрегация, где права чернокожего коренного населения юга африканского континента ущемлялись богатыми европейскими переселенцами. Сначала Голландия, а затем Британская империя поработили местных – зулусов и другие народы банту. Даже после отмены рабовладения на всей огромной территории Британской империи правители юга Африки продлили расовую дискриминацию на полтора века. К чему все это? К тому, что "Спрингбокс" были допущены к международным соревнованиям только после 1994-го и южноафриканская команда, составленная в основном из белых и нескольких чернокожих, с первого же раза выиграла Кубок Уэбба Эллиса. "Жак Ниенабер, мы тебя любим!" В сегодняшней чемпионской сборной ЮАР – счастливый симбиоз белых потомков английских и голландских колонизаторов с чернокожими коренными африканцами. Несмотря на искоренение апартеида, в этой стране уровень социальной несправедливости по-прежнему чрезвычайно высок. Белые, как и прежде, живут в достатке, черные в основном бедствуют, и ЮАР остается самой контрастной страной в мире. Именно поэтому в послематчевом комментарии ставший культовой фигурой капитан "Боке" Сия Колиси чрезвычайно эмоционально поделился своими чувствами о народе Южной Африки, которому так не хватает того единства и братской любви, которые в избытке присутствуют в регбийной команде. Там все равны – и черные, и белые. Поэтому Сия Колиси после великого новозеландца Ричи Маккоу стал вторым капитаном национальной сборной, выигравшей два финала КМ. Именно поэтому Сия Колиси так тепло отозвался об уходящем с поста главного тренера сборной ЮАР Жаке Ниенабере: "Мы тебя любим!" Магия одного очка Говоря о спортивной стороне турнира, следует отметить, что "Спрингбокс" в октябре явно сдружились с фортуной – все три матча плей-офф команда рослых, мощных буров и не менее статных, быстроногих, как антилопы, зулусов выиграла с преимуществом в одно единственное очко! Невероятно, но это на самом деле так – казалось бы, проигранная французам четвертьфинальная игра с 19:25 за 2 минуты превратилась в 29:25, а в самом конце французы потеряли драгоценный мяч без стороннего вмешательства (29:28). Фортуна! Затем – полуфинал, повторявший финал прошлого КМ. Англичане были настроены крайне решительно и выигрывали начиная с 3-й минуты до 78-й! За 2 минуты до продолжительного свистка топ-бомбардир КМ-2019 Андре Поллард хладнокровно реализовал штрафной, а англичане повторили то, что неделей раньше сделали французы – упустили шанс последней атаки. И наконец – финал, в котором Сия Колиси и компания сразу же схватили быка за рога. Африканцы открыли счет и все свои 12 очков набрали в первом тайме путем четырех точных выстрелов Полларда. Отойдя от темы, необходимо отметить и этого игрока – чемпион мира 2019 года не попал в состав на турнир во Франции, но был вызван в сборную взамен травмированного хукера. Жак Ниенабер попал в точку – его команде не хватало точности в реализации преимущества, и Поллард был именно тем, кто сумел устранить главный минус в игре "Боке". Набрав в 2019-м 69 очков, на этот раз он начал турнир с четвертого матча своей команды , провел в итоге 4 матча, набрав 33 очка, но самое главное то, что 29-летний плеймейкер реализовал 13 из 13 ударов по воротам! Вернемся к финалу: "Олл Блэкс" весь матч догоняли "антилоп", но две из трех занесенных ими попыток были справедливо отменены судьями. Кстати, о судьях – после матча, во время награждения, их освистали. По-видимому, за все четыре удаления. Отметим, что в 9 предыдущих финалах была зарегистрирована всего лишь одна желтая карточка, а тут сразу 4, одна из которых оказалась красной! Будем справедливы и скажем, что в предвзятости замечательного английского рефери Уэйна Барнса обвинить никак нельзя. И нечестно было бы обвинять его в якобы испорченном зрелище. Если шоу и было подпорчено, то только самими штрафниками. Трудно поверить, что капитан новозеландцев Сэм Кейн не знал, что за циничное нарушение правил его могли удалить с поля до конца встречи. Знал и был выдворен за преднамеренную жестокость! Или неужели блистательный южноафриканский вингер Чесли Колби не подозревал, что неудачный перехват паса соперника равен 10 минутам вне поля? Конечно же, знал, причем осознавал и то, что, нарушив правила, покидал поле практически до конца матча, который он так и не досмотрел, спрятав голову в собственной регбийке, как африканский страус – подальше от реальности. Видимо, опасался сглазить ребят, которых он невольно подставил. В итоге, возвращаясь к фортуне, скажем, что она повернулась лицом к "Спрингбокс" и на этот раз – обезумевшие в бесплодных попытках переломить ход финала новозеландцы решились на отчаянный шаг – штрафной за нарушение Колби вызвался пробивать младший из трех (!) братьев Барреттов, участвовавших в финале. Шаг действительно был отчаянным – хоть у джордана и сильная нога, но не на 73-й же минуте, после непрерывных столкновений с самыми мощными регбистами мира? И не с 60 же метров?! Джордан Барретт промахнулся, и минут через 20 Сия Колиси Гордо вознес над головой Кубок Билла. Ювелиры там же выгравировали на трофее "South Africa", и далее 80-тысячный "Стад де Франс" предался сумасшествию! Фантастическое лазерное шоу, красочные фейерверки, немного ошалевшие от напряжения и счастья южноафриканцы – все было очень и очень эмоционально для зрителей. Французы устраивать шоу умеют, ничего не скажешь. Спасибо им за великолепные стадионы и безукоризненную организацию тоже. Кубок мира удался! Результат провала – 7 лет вне элиты Удался, но не для грузинского регби. Как ни печально об этом говорить, но "Лелос" остались ни с чем – последнее место в группе без единой победы... Тренер Леван Маисашвили взял ответственность за неудачу на себя и подал в отставку. Однако уже после всего "World Rugby" принял судьбоносное решение, оставившее целое поколение грузинских регбистов без стимула и надежды. Похожие на мафиози нынешнеи главы мирового регби создали Лигу Наций наподобие футбольной. Этот турнир будет проводиться начиная с 2026-го каждые два года. И на этом сходство с демократичной футбольной структурой заканчивается. Сэр Билл Бомонт, президент организации, заявил, что на первых порах переходы между двумя созданными уровнями осуществляться не будут и только лишь по итогам ЛН 2030 года два аутсайдера Лиги А в переходном плей-оффе сразятся с двумя лучшими уровня Б.КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса >> Состав Лиги А: ЮАР, Новая Зеландия, Аргентина, Австралия, Англия, Ирландия, Франция, Уэльс, Шотландия, Италия, Фиджи, Япония; Состав Лиги Б: Грузия, Португалия, Румыния, Испания, Намибия, Уругвай, Чили, США, Канада, Самоа, Тонга, Гонконг. Помимо всей несправедливости подобного феодального отношения к малым странам, еще получается, что Грузия теперь не сможет в год два раза, как это было в прошлые годы, встречаться с кем-то из "высшего общества". Как милость с барского стола, Грузии будет дано право посоревноваться с Шестью Нациями, но на уровне сборных U18, и то еще неизвестно, когда и в каком формате. Да, и конечно же, о следующем КМ: турнир пройдет в Австралии ровно через 4 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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