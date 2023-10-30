https://sputnik-georgia.ru/20231030/gruziya-namerena-vnedrit-innovatsionnye-metody-obucheniya-v-penitentsiarnoy-sisteme-283801220.html

Грузия намерена внедрить инновационные методы обучения в пенитенциарной системе

Грузия намерена внедрить инновационные методы обучения в пенитенциарной системе

Целью EPTA является развитие сотрудничества, которое улучшает начальное и непрерывное обучение персонала исправительных учреждений 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T23:47+0400

2023-10-30T23:47+0400

2023-10-30T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Учебный центр юстиции Грузии возглавит Сеть Европейской пенитенциарной академии (EPTA) в 2024 году, говорится в сообщении грузинского ведомства. EPTA была основана в 2010 году и объединяет 36 стран-членов Совета Европы. Организация играет важную роль в укреплении сотрудничества, обмене знаниями и передовым опытом между учебными центрами пенитенциарной системы по всей Европе. По информации ведомства, под эгидой председателя EPTA Учебный центр юстиции Грузии получит возможность содействовать внедрению инновационных методов обучения и высоких профессиональных стандартов в пенитенциарной системе. Целью EPTA является развитие сотрудничества, которое улучшает начальное и непрерывное обучение персонала исправительных учреждений, а также способствует повышению осведомленности о работе персонала исправительных учреждений в тюрьмах и условиях пробации. Высшее образование для заключенных – в тюрьмах Грузии заработал цифровой университет >>Целью Учебного центра юстиции Грузии является продвижение текущих правовых реформ и цели правительства по приведению грузинского законодательства в соответствие с европейскими и международными правовыми нормами посредством реализации обучающих инициатив и кампаний по повышению осведомленности общественности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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