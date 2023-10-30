https://sputnik-georgia.ru/20231030/mamardashvili-stal-luchshim-igrokom-matcha-valensiya---bilbao-283773188.html

Мамардашвили стал лучшим игроком матча "Валенсия" - "Бильбао"

Мамардашвили стал лучшим игроком матча "Валенсия" - "Бильбао"

Вратарь "Валенсии" смог отразить два мяча, но команда все равно сыграла вничью 30.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинский вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили назван лучшим игроком матча (MVP) 11 тура чемпионата Испании против "Бильбао". Мамардашвили дважды спас свою команду от неминуемого гола, но "Валенсия" на последних минутах упустила выездную победу над "Бильбао" – 2:2. Первый сейв Мамардашвили сотворил на 29 минуте, отразив ногой удар ганского нападающего Иньяки Уильямса. Второй 100-процентный гол не прошел в ворота "летучих мышей" на 60 минуте. После удара Дани Гарсия Мамардашвили дотянулся до мяча кончиками пальцев и буквально вынес его из-под перекладины. Сборная Грузии по футболу улучшила позицию в рейтинге ФИФА>>По итогам 11 туров "Валенсия" набрала 15 очков и находится на девятом месте. Возглавляет таблицу мадридский "Реал" – 28 очков. Георгий Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с грузинским футболистом до 30 июня 2027 года. За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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