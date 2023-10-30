https://sputnik-georgia.ru/20231030/na-ulitsakh-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-283799431.html

На улицах Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

На улицах Тбилиси вводятся ограничения для транспорта

Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T21:46+0400

2023-10-30T21:46+0400

2023-10-30T21:46+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394122_0:177:3077:1908_1920x0_80_0_0_c4b76b4adc1f86ff0fda8bc8d4ae4859.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Движение автомобилей ограничат с 31 октября по 5 декабря в связи с запланированными дорожными работами на улице Девяти братьев Херхеулидзе в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино. Во время проведения работ автомобили смогут двигаться от площади Девяти братьев Херхеулидзе до пересечения улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино, а от пересечения этих улиц транспортные средства смогут двигаться в направлении площади Девяти братьев Херхеулидзе через второй поворот Девяти братьев Херхеулидзе, ущелье Петре Мамрадзе, улицы Абхазети и Самурзакано. Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле >>Что касается общественного транспорта, то автобус N368 вместо движения от улицы Девяти братьев Херхеулидзе до улицы Салхино продолжит передвижение в направлении улицы Абаши и соединится с улицей Салхино через улицы Лебарде, Давида Гивишвили, Сенаки, Асхини и Цаиши. Последней остановкой будет улица Девяти братьев, 147. При движении в обратном направлении автобус с улицы Девяти Братьев,147, через улицы Салхино, Теклати, Лебарде и Абаша проедет на улицу Девяти Братьев Херхеулидзе и по установленному маршруту двинется к Вокзальной площади.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси