https://sputnik-georgia.ru/20231030/na-ulitsakh-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-transporta-283799431.html
На улицах Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
На улицах Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T21:46+0400
2023-10-30T21:46+0400
2023-10-30T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Движение автомобилей ограничат с 31 октября по 5 декабря в связи с запланированными дорожными работами на улице Девяти братьев Херхеулидзе в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино. Во время проведения работ автомобили смогут двигаться от площади Девяти братьев Херхеулидзе до пересечения улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино, а от пересечения этих улиц транспортные средства смогут двигаться в направлении площади Девяти братьев Херхеулидзе через второй поворот Девяти братьев Херхеулидзе, ущелье Петре Мамрадзе, улицы Абхазети и Самурзакано. Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле >>Что касается общественного транспорта, то автобус N368 вместо движения от улицы Девяти братьев Херхеулидзе до улицы Салхино продолжит передвижение в направлении улицы Абаши и соединится с улицей Салхино через улицы Лебарде, Давида Гивишвили, Сенаки, Асхини и Цаиши. Последней остановкой будет улица Девяти братьев, 147. При движении в обратном направлении автобус с улицы Девяти Братьев,147, через улицы Салхино, Теклати, Лебарде и Абаша проедет на улицу Девяти Братьев Херхеулидзе и по установленному маршруту двинется к Вокзальной площади.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
На улицах Тбилиси вводятся ограничения для транспорта
Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Движение автомобилей ограничат с 31 октября по 5 декабря в связи с запланированными дорожными работами на улице Девяти братьев Херхеулидзе в Тбилиси, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ограничение коснется дорожного участка с площади Девяти братьев Херхеулидзе до улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино.
Во время проведения работ автомобили смогут двигаться от площади Девяти братьев Херхеулидзе до пересечения улиц Девяти братьев Херхеулидзе, Самурзакано и Салхино, а от пересечения этих улиц транспортные средства смогут двигаться в направлении площади Девяти братьев Херхеулидзе через второй поворот Девяти братьев Херхеулидзе, ущелье Петре Мамрадзе, улицы Абхазети и Самурзакано.
Что касается общественного транспорта, то автобус N368 вместо движения от улицы Девяти братьев Херхеулидзе до улицы Салхино продолжит передвижение в направлении улицы Абаши и соединится с улицей Салхино через улицы Лебарде, Давида Гивишвили, Сенаки, Асхини и Цаиши. Последней остановкой будет улица Девяти братьев, 147.
При движении в обратном направлении автобус с улицы Девяти Братьев,147, через улицы Салхино, Теклати, Лебарде и Абаша проедет на улицу Девяти Братьев Херхеулидзе и по установленному маршруту двинется к Вокзальной площади.