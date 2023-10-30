https://sputnik-georgia.ru/20231030/samyy-slozhnyy-uchastok---ministr-rasskazal-doroge-svyazyvayuschey-zapadnuyu-i-vostochnuyu-gruziyu-283779786.html
Самый сложный участок – министр рассказал о дороге, связывающей запад и восток Грузии
Самый сложный участок – министр рассказал о дороге, связывающей запад и восток Грузии
В проектировании участка Рикоти было задействовано 140 специалистов, сообщил министр 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T14:30+0400
2023-10-30T14:30+0400
2023-10-30T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Самым сложным и трудным участком международной автомагистрали Восток-Запад (Е60), с учетом рельефа местности и масштаба, является 52-километровый участок через перевал Рикоти, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе депутатам. В субботу, 28 октября, открылся новый 27-километровый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти. Благодаря новому участку дороги время в пути из Тбилиси в направлении курортного города Батуми (АР Аджария) сократится на 25 минут. Кроме того, автомобили будут проезжать по самому длинному мосту в Грузии – 1 362 метра. В своем выступлении на заседании отраслевого комитета экономики и экономической политики министр подчеркнул, что для того, чтобы привести 52-километровый участок в соответствие с международными стандартами, государство несколько лет назад начало работать над планом развития и уровнем безопасности.Для того, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, качества безопасности и планом развития, государство начало работать несколько лет назад рассказал Карселадзе.Министр отметил, что уже на этапе проектных работ, были задействованы партнеры – международные финансовые институты. Только в проектировании участка Рикоти было задействовано 140 специалистов, из них 56 – международные эксперты, а 84 – местные. Помимо того, что к проектированию были привлечены опытные проектные организации, подготовленный ими план прошел проверку независимых специалистов международных финансовых институтов, в том числе французских, итальянских, австралийских, австрийских, и только после их подтверждения проект Рикоти был утвержден. Доехать из Тбилиси в Батуми можно будет быстрее – открыт новый участок автобана>>Компании были выбраны для проектирования автомагистрали в соответствии с процедурами Всемирного банка и Азиатского банка развития. В отборочном этапе участвовали всемирно известные компании, в результате все четыре секции были спроектированы американскими, итальянскими, турецкими и южнокорейскими компаниями. В проектировании участвовали известные грузинские компании. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Эта дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, восточная грузия, ираклий карселадзе, всемирный банк, рикотский перевал, рикотский тоннель
Самый сложный участок – министр рассказал о дороге, связывающей запад и восток Грузии
14:30 30.10.2023 (обновлено: 15:07 30.10.2023)
В проектировании участка Рикоти было задействовано 140 специалистов, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Самым сложным и трудным участком международной автомагистрали Восток-Запад (Е60), с учетом рельефа местности и масштаба, является 52-километровый участок через перевал Рикоти, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе депутатам.
В субботу, 28 октября, открылся новый 27-километровый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти. Благодаря новому участку дороги время в пути из Тбилиси в направлении курортного города Батуми (АР Аджария) сократится на 25 минут. Кроме того, автомобили будут проезжать по самому длинному мосту в Грузии – 1 362 метра.
В своем выступлении на заседании отраслевого комитета экономики и экономической политики министр подчеркнул, что для того, чтобы привести 52-километровый участок в соответствие с международными стандартами, государство несколько лет назад начало работать над планом развития и уровнем безопасности.
Для того, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, качества безопасности и планом развития, государство начало работать несколько лет назад рассказал Карселадзе.
Министр отметил, что уже на этапе проектных работ, были задействованы партнеры – международные финансовые институты.
Только в проектировании участка Рикоти было задействовано 140 специалистов, из них 56 – международные эксперты, а 84 – местные.
"В этой большой команде работали представители всевозможных специальностей и направлений: инженеры тоннелей, мостов, автомобильных дорог, геологи, геотехники, гидрологи, специалисты по охране окружающей среды, специалисты по безопасности дорожного движения и другие", – подчеркнул Карселадзе.
Помимо того, что к проектированию были привлечены опытные проектные организации, подготовленный ими план прошел проверку независимых специалистов международных финансовых институтов, в том числе французских, итальянских, австралийских, австрийских, и только после их подтверждения проект Рикоти был утвержден.
Компании были выбраны для проектирования автомагистрали в соответствии с процедурами Всемирного банка и Азиатского банка развития.
В отборочном этапе участвовали всемирно известные компании, в результате все четыре секции были спроектированы американскими, итальянскими, турецкими и южнокорейскими компаниями. В проектировании участвовали известные грузинские компании.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Эта дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.