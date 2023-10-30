https://sputnik-georgia.ru/20231030/status-kandidata-es-ispolzovalsya-oppozitsiey-gruzii-kak-oruzhie-protiv-vlasti---papuashvili-283797617.html
Статус кандидата ЕС использовался оппозицией Грузии как оружие против власти - Папуашвили
Статус кандидата ЕС использовался оппозицией Грузии как оружие против власти - Папуашвили
Сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля, заявил спикер парламента 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T19:47+0400
2023-10-30T19:47+0400
2023-10-30T19:55+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
еврокомиссия
хатуна самнидзе
роман гоциридзе
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Статус страны кандидата ЕС никогда не имел значения для грузинской оппозиции, а тема использовалась как оружие против власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление оппозиционного депутата. Как написала в сети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, с предоставлением Грузии статуса кандидата ЕС связано главное заблуждение, иллюзия - якобы статус сделает западное будущее страны необратимым. По ее словам, если у власти останется "Грузинская мечта", то никакой ценности статус не представляет. По словам председателя парламента, сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля. "Все знают, кто первым бежит с корабля, обреченного на гибель - все эти люди на протяжении полтора лет были вовлечены в использование интеграции с Европой, как оружия против власти, страны. Теперь они видят, что теряют оружие из рук, и не хотят идти следом за тонущим кораблем", - сказал Папуашвили. Ранее депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Позже информацию подтвердил и другой оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат >>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Получение Грузией статуса кандидата в ЕС станет крахом "радикальной оппозиции" – депутат >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, хатуна самнидзе, роман гоциридзе, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, хатуна самнидзе, роман гоциридзе, грузия - евросоюз
Статус кандидата ЕС использовался оппозицией Грузии как оружие против власти - Папуашвили
19:47 30.10.2023 (обновлено: 19:55 30.10.2023)
Сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Статус страны кандидата ЕС никогда не имел значения для грузинской оппозиции, а тема использовалась как оружие против власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление оппозиционного депутата.
Как написала в сети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, с предоставлением Грузии статуса кандидата ЕС связано главное заблуждение, иллюзия - якобы статус сделает западное будущее страны необратимым. По ее словам, если у власти останется "Грузинская мечта", то никакой ценности статус не представляет.
"На самом деле статус кандидата и интеграция с Евросоюзом никогда не имели для них какого-либо значения. Они видели единственную ценность этого вопроса в том, чтобы использовать ее как оружие против власти", - заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля.
"Все знают, кто первым бежит с корабля, обреченного на гибель - все эти люди на протяжении полтора лет были вовлечены в использование интеграции с Европой, как оружия против власти, страны. Теперь они видят, что теряют оружие из рук, и не хотят идти следом за тонущим кораблем", - сказал Папуашвили.
Ранее депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Позже информацию подтвердил и другой оппозиционный депутат Роман Гоциридзе.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.