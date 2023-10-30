https://sputnik-georgia.ru/20231030/status-kandidata-es-ispolzovalsya-oppozitsiey-gruzii-kak-oruzhie-protiv-vlasti---papuashvili-283797617.html

Статус кандидата ЕС использовался оппозицией Грузии как оружие против власти - Папуашвили

Статус кандидата ЕС использовался оппозицией Грузии как оружие против власти - Папуашвили

Сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля, заявил спикер парламента 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T19:47+0400

2023-10-30T19:47+0400

2023-10-30T19:55+0400

грузия

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новости

шалва папуашвили

еврокомиссия

хатуна самнидзе

роман гоциридзе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Статус страны кандидата ЕС никогда не имел значения для грузинской оппозиции, а тема использовалась как оружие против власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление оппозиционного депутата. Как написала в сети оппозиционный депутат Саломе Самадашвили, с предоставлением Грузии статуса кандидата ЕС связано главное заблуждение, иллюзия - якобы статус сделает западное будущее страны необратимым. По ее словам, если у власти останется "Грузинская мечта", то никакой ценности статус не представляет. По словам председателя парламента, сегодня в оппозиции заняты разоблачением друг друга и бегством с тонущего корабля. "Все знают, кто первым бежит с корабля, обреченного на гибель - все эти люди на протяжении полтора лет были вовлечены в использование интеграции с Европой, как оружия против власти, страны. Теперь они видят, что теряют оружие из рук, и не хотят идти следом за тонущим кораблем", - сказал Папуашвили. Ранее депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Позже информацию подтвердил и другой оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат >>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Получение Грузией статуса кандидата в ЕС станет крахом "радикальной оппозиции" – депутат >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, хатуна самнидзе, роман гоциридзе, грузия - евросоюз