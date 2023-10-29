https://sputnik-georgia.ru/20231029/predostavlenie-gruzii-statusa-strany-kandidata-es-nuzhno-vsemu-regionu---deputat-283763491.html

Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат

Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат

Все страны-члены ЕС поддерживают интеграцию Грузии, Украины и Молдовы в ЕС, заявила депутат 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T22:32+0400

2023-10-29T22:32+0400

2023-10-29T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону в целом и общей геополитической ситуации, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Маки Бочоришвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. По словам Бочоришвили, Грузия сделала все, чтобы выполнить 12 рекомендаций. Что касается итогового заявления саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, по словам Маки Бочоришвили, оно подтверждает, что все страны-члены ЕС поддерживают интеграцию Грузии, Украины и Молдовы в ЕС. "Это важный сигнал, исходя из того, что мы ждем собрания стран-членов ЕС в декабре, на котором еще раз будет обсуждаться вопрос Грузии, Украины и Молдовы. Это решение, документ, в некотором смысле еще раз подтверждает их позицию, которая, надеюсь, уже будет отражена в последующем решении о предоставлении статуса кандидата в декабре", – заявила Бочоришвили. Статус кандидата в Евросоюз: посол ЕС в Грузии надеется на положительные рекомендации >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Ранее в октябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомил еврокомиссара по европейской политике соседства и расширения Оливера Вархея с шагами, предпринятыми правительством для выполнения 12 рекомендаций для получения страной статуса кандидата в ЕС. Шансы на получение Грузией статуса кандидата в ЕС постепенно увеличились – Кобахидзе >>В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Статус страны-кандидата в ЕС: грузинские оппозиционеры раскритиковали коллегу >>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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