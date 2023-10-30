https://sputnik-georgia.ru/20231030/uzhestocheniya-pravil-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-deputat-nazval-realnuyu-tsel-protivnikov-283774404.html
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: депутат назвал реальную цель противников
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: депутат назвал реальную цель противников
Президент Грузии наложила вето на принятие поправок в закон "О собраниях и манифестациях", однако правящая партия намерена его преодолеть 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T11:55+0400
2023-10-30T11:55+0400
2023-10-30T12:37+0400
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арчил талаквадзе
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Противники принятия поправок в закон "О собраниях и манифестациях" заинтересованы лишь в том, чтобы создать повод для игры на эмоциях населения и организации беспорядков в Грузии, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности. А президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила на него вето. Известно, что правящая партия намерена преодолеть вето. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Ужесточения правил на акциях протеста в Грузии: каковы планы парламентского большинства>>Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: депутат назвал реальную цель противников
11:55 30.10.2023 (обновлено: 12:37 30.10.2023)
Президент Грузии наложила вето на принятие поправок в закон "О собраниях и манифестациях", однако правящая партия намерена его преодолеть
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Противники принятия поправок в закон "О собраниях и манифестациях" заинтересованы лишь в том, чтобы создать повод для игры на эмоциях населения и организации беспорядков в Грузии, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, запрещающие размещение на акциях протеста временных конструкций, которые несут угрозу для общественной безопасности. А президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила на него вето. Известно, что правящая партия намерена преодолеть вето.
"Те, кто отождествляет палатки со свободой, демократией и свободой выражения, заинтересованы в единственном: каким-то образом создать повод для использования общественных эмоций и устроить беспорядки в стране. Мы не увидели никаких аргументов против этого, в том числе и вместе с вето, поэтому мы рассмотрим это вето в соответствии с законом и регламентом", – заявил Талаквадзе.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности.
Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения.
Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности.
Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.