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Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
На востоке страны выявлены факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T15:05+0400
2023-10-31T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов выявлены в регионе Кахети, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии. Всего инспекторы выявили 14 фактов. В общей сложности граждане Грузии изготовили 44,5 кубических метров древесины из незаконно добытых материалов (бука, граба, дуба). У одного правонарушителя на кузове автомобиля обнаружили девять единиц бревна осины. Транспортные средства и незаконно добытые лесоматериалы опечатаны, составлена соответствующая документация. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, сагареджо
Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
15:05 31.10.2023 (обновлено: 15:35 31.10.2023)
На востоке страны выявлены факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов выявлены в регионе Кахети, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии.
Всего инспекторы выявили 14 фактов. В общей сложности граждане Грузии изготовили 44,5 кубических метров древесины из незаконно добытых материалов (бука, граба, дуба).
У одного правонарушителя на кузове автомобиля обнаружили девять единиц бревна осины.
Транспортные средства и незаконно добытые лесоматериалы опечатаны, составлена соответствующая документация. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства.
Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины.