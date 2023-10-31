https://sputnik-georgia.ru/20231031/borba-s-nezakonnoy-vyrubkoy-derevev-v-gruzii-inspektory-vyyavili-novykh-narushiteley--283840564.html

Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей

Борьба с незаконной вырубкой деревьев в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей

На востоке страны выявлены факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Факты незаконной транспортировки и добычи лесоматериалов выявлены в регионе Кахети, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии. Всего инспекторы выявили 14 фактов. В общей сложности граждане Грузии изготовили 44,5 кубических метров древесины из незаконно добытых материалов (бука, граба, дуба). У одного правонарушителя на кузове автомобиля обнаружили девять единиц бревна осины. Транспортные средства и незаконно добытые лесоматериалы опечатаны, составлена соответствующая документация. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляются заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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