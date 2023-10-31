https://sputnik-georgia.ru/20231031/chto-my-edim-v-obraztsakh-gruzinskogo-syra-obnaruzhili-rastitelnye-zhiry-283851940.html

Что мы едим: в образцах грузинского сыра обнаружили растительные жиры

Что мы едим: в образцах грузинского сыра обнаружили растительные жиры

Согласно техническому регламенту, в Грузии недопустимо, чтобы молочные продукты содержали растительные жиры или другие смешанные жиры 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T18:25+0400

2023-10-31T18:25+0400

2023-10-31T18:25+0400

грузия

новости

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии обнаружили в четырех образцах сыра растительные жиры, сообщили в пресс-службе ведомства. В октябре 2023 года инспекторы агентства в рамках госконтроля взяли 20 образцов молока и молочных продуктов для определения чистоты молочного жира. Образцы были направлены в аккредитованную лабораторию. В результате, помимо молочного жира, в четырех образцах были выявлены растительные жиры. Два нарушения выявили в селе Ратевани Болнисского района (регион Квемо Картли). В сыре сулгуни в одном случае было выявлено 9% растительных жиров, а в другом – 12%. Еще одно нарушение было выявлено в селе Сакдриони района Цалка (Квемо Картли). В данном случае имеретинский сыр, помимо молочного жира, содержал 16% растительных жиров. В селе Орловка в районе Ниноцминда (Самцхе-Джавахети) в имеретинском сыре, помимо молочного жира, было обнаружено 20% растительных жиров. Что мы едим: на западе Грузии продавали опасное сливочное масло>>Продукция полностью изъята с рынка. Надзор за процессом ведут специалисты Национального агентства продовольствия. Всего в этом году планируется проверка 250 образцов. На данном этапе инспекторы проверили уже 216 образцов. Согласно техническому регламенту о молоке и молочных продуктах, который вступил в силу с августа 2015 года, недопустимо, чтобы молочные продукты (мацони, сметана, творог, сыр, масло и так далее) содержали растительные жиры или другие смешанные жиры.

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