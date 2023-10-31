https://sputnik-georgia.ru/20231031/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-sentyabr-283855744.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за сентябрь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за сентябрь

Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, торговли, а также гостиницы и... 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T21:21+0400

2023-10-31T21:21+0400

2023-10-31T21:21+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, торговли, а также гостиницы и рестораны. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, а также недвижимости. Что выросло и на сколько По данным за девять месяцев 2023 года, экспорт вырос на 12,7%, а импорт – на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,1 тысячи новых предприятий, примерно на 14% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также специализированными строительными работами и реализацией инфраструктурных проектов. Глава ведомства отметил, что в сентябре 2023 года импорт строительных материалов увеличился на 19%, а импорт цемента – на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением как процентных, так и непроцентных доходов коммерческих банков. Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси >>Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями. Показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос на 97% в основном в направлении Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, выросли объемы торговли продуктами питания, напитками и табаком. Также рост в секторе гостиниц и ресторанов был связан в основном с международным туризмом. По данным за третий квартал 2023 года, число визитов международных путешественников составило 2,3 миллиона, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"