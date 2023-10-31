https://sputnik-georgia.ru/20231031/imitirovannyy-rokki-balboa---glava-minyusta-gruzii-o-lidere-natsdvizheniya-283842108.html

Имитированный "Рокки Бальбоа" – глава Минюста Грузии о лидере "Нацдвижения"

Имитированный "Рокки Бальбоа" – глава Минюста Грузии о лидере "Нацдвижения"

Леван Хабеишвили пригрозил главе парламента Грузии Шалве Папуашвили 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T15:25+0400

2023-10-31T15:25+0400

2023-10-31T15:38+0400

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леван хабеишвили

единое национальное движение

рати брегадзе

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили следует воздержаться от угроз и говорить так, как это подобает политику, а не как герою фильма "Рокки Бальбоа", заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Хабеишвили ранее заявил, что он направил несколько писем председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили, однако не получил положительного ответа на посещение осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди". Хабеишвили предупредил Папуашвили, что ему "придется находиться в очень плохой, нерабочей обстановке" в его же собственном кабинете в парламенте, отметив, что они так просто не оставят это дело.Одним из предвыборных обещаний Хабеишвили, который возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года, было освобождение Саакашвили. Вскоре после избрания, Хабеишвили начал проводить акции по всей стране с требованием освобождения экс-президента, однако все они оказались малочисленными. По информации главы Минюста Грузии, после ареста у Саакашвили побывало около 2,7 тысячи посетителей. Будет трудно найти заключенного в любой стране, права которого так тщательно защищены, как у Саакашвили, подчеркнул министр. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Приезд Саакашвили в Грузию был диверсией – Папуашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, единое национальное движение, рати брегадзе, михаил саакашвили, тбилисский городской суд