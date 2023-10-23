https://sputnik-georgia.ru/20231023/raskol-v-oppozitsionnoy-partii-nabiraet-oboroty--eks-lider-raskritikoval-rukovodstvo-283581781.html
Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство
Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство
Единственное условие, которое есть для "Нацдвижения", – это прекращение неформального правления в партии, заявил экс-лидер партии 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T19:33+0400
2023-10-23T19:33+0400
2023-10-23T19:37+0400
политика
новости
грузия
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
давид кезерашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что не собирается находиться там, где будет неформальное правление и вредное влияние экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили. После возвращения с Кипра и встречи с Кезерашвили председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что процесс переговоров с Мелия продолжается. Однако соратники Мелия не подтвердили, что получили предложение от Хабеишвили. Между тем, по данным телеканала "Рустави 2", недовольный Хабеишвили Кезерашвили решил создать в "Нацдвижении" борд под руководством экс-гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. "Журналисты спрашивают меня о создании борда в партии и существовании переговоров, на что я хотел бы публично заявить свой ответ: я не буду и не собираюсь находиться там, где будет неформальное правление, где будет вредное влияние Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили", – написал Мелия. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По словам Мелия, там, где есть эти люди, есть их серьезные репутационные проблемы. По его словам, единство – это сила, если у вас есть единство с правильными и верными людьми. "И я всегда был сторонником такого единства и буду им... Но если "единство" ради выработки денег, списка и депутатского мандата, мне там делать нечего..." – отметил Мелия. Как отметил Мелия, ему делать нечего там, интересы людей и их реализация – не главное. "Я буду с теми людьми, с которыми можно бороться и побеждать… Я буду использовать каждый шанс, чтобы бороться за единство и победу с нужными людьми вокруг правильной цели, и единственное условие, которое у меня есть для "Нацдвижения", – это прекращение неформального правления в партии", – написал Мелия. Предложение Хабеишвили и ответ Мелия – что происходит в "Нацдвижении"? >>Ранее также сообщалось, что Кезерашвили может заменить Хабеишвили Гварамией на должности лидера партии. Однако сам Хабеишвили заявил, что у него есть мандат до 2025 года. В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Что обсуждали лидер "Нацдвижения" и Кезерашвили на Кипре? Первый комментарий Хабеишвили>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, давид кезерашвили, единое национальное движение
политика, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, давид кезерашвили, единое национальное движение
Раскол в оппозиционной партии набирает обороты – экс-лидер раскритиковал руководство
19:33 23.10.2023 (обновлено: 19:37 23.10.2023)
Единственное условие, которое есть для "Нацдвижения", – это прекращение неформального правления в партии, заявил экс-лидер партии
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что не собирается находиться там, где будет неформальное правление и вредное влияние экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили.
После возвращения с Кипра и встречи с Кезерашвили председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что процесс переговоров с Мелия продолжается. Однако соратники Мелия не подтвердили, что получили предложение от Хабеишвили. Между тем, по данным телеканала "Рустави 2", недовольный Хабеишвили Кезерашвили решил создать в "Нацдвижении" борд под руководством экс-гендиректора и основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Борд – это своеобразный совет старейшин, который задает направление движения и контролирует достижение результата, но не вмешивается в операционную работу.
"Журналисты спрашивают меня о создании борда в партии и существовании переговоров, на что я хотел бы публично заявить свой ответ: я не буду и не собираюсь находиться там, где будет неформальное правление, где будет вредное влияние Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили", – написал Мелия.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
По словам Мелия, там, где есть эти люди, есть их серьезные репутационные проблемы.
"Их устаревшие и совершенно далекие от общества взгляды никогда не приведут к победе. Никакой борд, отвечающий интересам народа, не может быть создан, если в нынешней ситуации руководство выстраивается в ряд в соответствии с ростом и за полезными советами идет к директору партии Кезерашвили", – отметил Мелия.
По его словам, единство – это сила, если у вас есть единство с правильными и верными людьми.
"И я всегда был сторонником такого единства и буду им... Но если "единство" ради выработки денег, списка и депутатского мандата, мне там делать нечего..." – отметил Мелия.
Как отметил Мелия, ему делать нечего там, интересы людей и их реализация – не главное.
"Я буду с теми людьми, с которыми можно бороться и побеждать… Я буду использовать каждый шанс, чтобы бороться за единство и победу с нужными людьми вокруг правильной цели, и единственное условие, которое у меня есть для "Нацдвижения", – это прекращение неформального правления в партии", – написал Мелия.
Ранее также сообщалось, что Кезерашвили может заменить Хабеишвили Гварамией на должности лидера партии. Однако сам Хабеишвили заявил, что у него есть мандат до 2025 года. В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования.
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.