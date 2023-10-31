https://sputnik-georgia.ru/20231031/kak-vyros-tovarooborot-po-koridoru-sever-yug---premer-rossii-privel-dannye-283857213.html

Как вырос товарооборот по коридору "Север-Юг" – премьер России привел данные

Как вырос товарооборот по коридору "Север-Юг" – премьер России привел данные

Товарооборот с Грузией через пропускной пункт "Верхний ларс" в семь раз превысил проектную мощность, заявил российский премьер 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за девять месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за семь месяцев вырос почти на 50% - до 25 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Только за семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 трлн рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.Премьер-министр РФ отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, новости, верхний ларс, грузия, азербайджан, азия, михаил мишустин