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https://sputnik-georgia.ru/20231031/kak-vyros-tovarooborot-po-koridoru-sever-yug---premer-rossii-privel-dannye-283857213.html
Как вырос товарооборот по коридору "Север-Юг" – премьер России привел данные
Как вырос товарооборот по коридору "Север-Юг" – премьер России привел данные
Товарооборот с Грузией через пропускной пункт "Верхний ларс" в семь раз превысил проектную мощность, заявил российский премьер 31.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за девять месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за семь месяцев вырос почти на 50% - до 25 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Только за семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 трлн рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.Премьер-министр РФ отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, россия, новости, верхний ларс, грузия, азербайджан, азия, михаил мишустин
экономика, россия, новости, верхний ларс, грузия, азербайджан, азия, михаил мишустин

Как вырос товарооборот по коридору "Север-Юг" – премьер России привел данные

22:36 31.10.2023 (обновлено: 22:55 31.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот с Грузией через пропускной пункт "Верхний ларс" в семь раз превысил проектную мощность, заявил российский премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за девять месяцев 2023 года превысил показатели прошлого года на 30%, а грузопоток России с азиатскими странами за семь месяцев вырос почти на 50% - до 25 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Только за семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 25 трлн рублей, а это более двух третей нашего торгового оборота", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.
По его словам, существенно повысилась пропускная способность на пограничных переходах.
"К примеру, с Грузией через Верхний Ларс – семикратный рост от проектной мощности. А с Азербайджаном в пункте Яраг-Казмаляр и с Китаем в Забайкалье – более чем в два раза. Товарооборот по международному транспортному коридору "Север-Юг" за три квартала превысил прошлогодние показатели на 30%", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ отметил, что в этих положительных результатах есть большой вклад российской таможни.
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