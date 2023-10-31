https://sputnik-georgia.ru/20231031/kakuyu-tsel-presleduyut-krupnye-nepravitelstvennye-organizatsii-v-gruzii--mnenie-kobakhidze-283802136.html

Какую цель преследуют крупные неправительственные организации в Грузии – мнение Кобахидзе

Какую цель преследуют крупные неправительственные организации в Грузии – мнение Кобахидзе

Полсотни грузинских неправительственных организаций выступили с заявлением, что за введением санкций США в отношении грузинских судей и бывшего не последовали... 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T01:45+0400

2023-10-31T01:45+0400

2023-10-31T02:15+0400

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отар парцхаладзе

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. "Богатые" неправительственные организации мешают перезагрузке грузино-американских отношений, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Председатель правящей партии сделал развернутый комментарий по поводу совместного заявления 53-х местных неправительственных организаций, опубликованном 30 октября. В нем говорится, что за введением санкций США в отношении грузинских судей и бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе "не последовали эффективные встречные шаги со стороны властей". НПО упрекнули власти Грузии в активной защите интересов лиц, попавших под санкции, игнорировании законодательства, и попытке преуменьшить негативные последствия санкций путем проведения антизападной пропаганды. По его словам, у властей Грузии есть прочная основа для оптимизма в отношении того, что во время пребывания в должности посла Робина Даннигана грузино-американское стратегическое партнерство значительно углубится. "В этой ситуации заявление НПО является шагом против позитивных усилий посла, очевидная цель которых – сохранение нежелательных недопониманий в грузино-американских отношениях", - сказал он на брифинге . Новый посол США в Грузии Робин Данниган прибыла в страну и приступила к работе 12 сентября. Встреча с премьером Ираклием Гарибашвили состоялась 16 октября. Глава правительства положительно отозвался о встрече, назвав первое впечатление в отношении посла крайне позитивным. Ответ на письмо Кобахидзе пояснил, чему служит критика НПО в адрес властей Грузии, касающаяся якобы несоблюдения американских санкций. По его словам, в прошлом нередки были случаи, когда стратегический партнер страны сталкивался с неудобствами из-за безответственных действий богатых НПО. Как заявил Кобахидзе, власти Грузии пытались получить от партнеров подтверждающие доказательства соответствующих обвинений, но безуспешно. Более того, по его словам, прозвучало совершенно неубедительное объяснение, что введение визовых ограничений для судей основано на информации, полученной из открытых источников, то есть телевидения, газет и других СМИ. США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. По информации Кобахидзе, также безосновательно шесть недель назад гражданин Грузии, бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе был включен в американский список санкционированных лиц. По словам лидера правящей партии, напротив, партнеры сами попросили грузинские ведомства собрать и прислать доказательства по делу Парцхаладзе. "Эта информация показывает, что введение визовых ограничений для судей и включение Отара Парцхаладзе в список санкционированных лиц не было основано ни на каких фактах или доказательствах", - отметил Кобахидзе. Председатель правящей партии заявил, что ровно те же силы, которые долгое время предоставляли партнерам искаженную информацию, в том числе активно агитируя против предоставления Грузии статуса кандидата, сегодня пытаются сохранить на повестке дня старые искусственные неудобства и тем самым создают новые. По его словам, показательно и то, что "богатые НПО" распространяют вышеупомянутое заявление на фоне ожидания в стране решения Еврокомиссии о статусе кандидата. Кобахидзе отметил, что нападки на власти за неделю до оглашения решения Еврокомиссии – не что иное, как очередная грубая акция, направленная против предоставления Грузии статуса кандидата, отметив как очевидное, что "богатые НПО" не служат ни интересам Грузии, ни Америки и не Европы. Кобахидзе напомнил, что эти самые неправительственные организации протестовали против закона о "прозрачности иностранного финансирования" и не хотели делать свое внешнее финансирование прозрачным для общественности, поскольку боялись расшифровки их антигосударственных планов и источников их финансирования. Аналог Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. В ожидании статуса-кандидата в ЕСЕврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Оппозиция использовала тему статуса кандидата в ЕС как оружие против власти – Папуашвили >>В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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