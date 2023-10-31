https://sputnik-georgia.ru/20231031/moskva-predstavit-tsifrovoe-shou-o-svoey-istorii-na-vystavke-forume-rossiya-283843176.html

Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T16:07+0400

2023-10-31T16:07+0400

2023-10-31T16:07+0400

россия

новости

в мире

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1e/270914872_0:52:3462:1999_1920x0_80_0_0_24b2b96457648c51a1625567c71e3dbb.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Собянин отметил, что посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75, как с каждым годом меняется столица. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, москва, сергей собянин