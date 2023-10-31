https://sputnik-georgia.ru/20231031/moskva-predstavit-tsifrovoe-shou-o-svoey-istorii-na-vystavke-forume-rossiya-283843176.html
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T16:07+0400
2023-10-31T16:07+0400
2023-10-31T16:07+0400
россия
новости
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сергей собянин
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.Собянин отметил, что посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75, как с каждым годом меняется столица. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, москва, сергей собянин
россия, новости, в мире, москва, сергей собянин
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Россия покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Четвертого ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. <...> Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис", – написал глава города.
Собянин отметил, что посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75, как с каждым годом меняется столица. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.