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На востоке Грузии построят пять ГЭС
На востоке Грузии построят пять ГЭС
Новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T10:02+0400
2023-10-31T10:02+0400
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хашури
шида картли
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Инвестиции в строительство пяти новых гидроэлектростанций в регионе Шида Картли предусмотрены в размере более 167 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Администрации правительства. По информации пресс-службы, для реализации пяти проектов развития и содействия электростанций, должны быть проведены технико-экономические исследования. В случае успешного завершения исследований, новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 миллиардов долларов. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии &gt;&gt;В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС &gt;&gt;В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, карели, хашури, шида картли, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, карели, хашури, шида картли, энергетика грузии

На востоке Грузии построят пять ГЭС

10:02 31.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer Ингури ГЭС
Ингури ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Инвестиции в строительство пяти новых гидроэлектростанций в регионе Шида Картли предусмотрены в размере более 167 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
По информации пресс-службы, для реализации пяти проектов развития и содействия электростанций, должны быть проведены технико-экономические исследования.
В случае успешного завершения исследований, новые ГЭС с общей установленной мощностью в 118 мегаватт построят в муниципалитетах Карели, Хашури и Каспи.

Развитие энергетики

Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.
В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 миллиардов долларов.
В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>
В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.
После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов.
Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС >>
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.
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