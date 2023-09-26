https://sputnik-georgia.ru/20230926/na-puti-k-energonezavisimosti--v-gruzii-budut-sodeystvovat-razvitiyu-malykh-ges-282654472.html

На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС

На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС

Целью программы "Бизнес Универсал" является содействие созданию новых предприятий, расширение и переоснащение существующих предприятий 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T10:02+0400

2023-09-26T10:02+0400

2023-09-26T10:02+0400

экономика

грузия

новости

ромео микаутадзе

энергетика грузии

гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0e/265213421_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_77c2a514565ca5f8162ba68142d17cb1.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Программа поддержки малой энергетики активизирует строительство малых ГЭС в Грузии, что важно на пути к энергетической независимости страны, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. По решению правительства Грузии, к компоненту "Бизнес Универсал" агентства "Производи в Грузии", который направлен на развитие предпринимательства в Грузии, поддержку предпринимательских структур, была добавлена ​​еще одна экономическая деятельность – производство электроэнергии. В частности, государство поддержит компании, занимающиеся производством ветровой, солнечной и гидроэлектроэнергии. Микутадзе, вместе с главой Агентства "Производи в Грузии" Михаилом Хидурели, ознакомился с новшеством компании, работающей в сфере энергетики. По словам замглавы Минэкономики, в Агентстве уже инициирован один проект. По его прогнозам, в рамках программы в стране будут реализованы несколько десятков проектов. Чтобы воспользоваться кредитом/лизингом в рамках указанной экономической деятельности, необходимо, чтобы станция производила солнечную, ветровую или гидроэнергию, а их установленная мощность не превышала 0,5 мегаватт. В Агентстве отметили, что в случае с гидроэнергетикой речь идет о малых ГЭС.Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >> Кроме того, целью программы "Бизнес Универсал" является содействие созданию новых предприятий, расширению и переоснащению существующих предприятий, а также повышение конкурентоспособности частного сектора за счет расширения доступа к финансам. В рамках программы финансируются такие направления, как промышленный сектор, гостиничная индустрия, бальнеологические курорты, туристические услуги, агро- и экотуризм. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Грузия экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года>>Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ромео микаутадзе, энергетика грузии, гэс