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Посольство Грузии в Израиле возвращается к обычному режиму работы

Посольство Грузии в Израиле возвращается к обычному режиму работы

В течение трех недель, с начала паслестино-израильского конфликта, посольство работало в чрезвычайном режиме 31.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле с 31 октября возвращается к обычному режиму приема граждан, заявил посол Лаша Жвания в эфире "Палитраньюс". В таком режиме посольство будет работать до тех пор, пока министерство обороны Израиля не введет какие-нибудь особенные ограничения, отметил посол.Как отметил дипломат, желающие получить паспорт, удостоверение личности, сделать доверенность или помощь в связи с получением гражданства могут обратиться в посольство Грузии в Израиле. Дипломат рассказал, что в некоторых городах страны идет привычный образ жизни – открыты офисы, предприятия, ведется учебный процесс. За последние три недели посольство Грузии в Израиле работало в чрезвычайном режиме – гражданам помогали с приобретением билетов, информировали их о дополнительных авиарейсах и оказывали всяческую помощь. Как заявил ранее Жвания, посольство находится на постоянной связи с гражданами и готово оказать помощь при необходимости. По словам посла, количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тысяч человек, из низ 1,5 тысячи – граждане Грузии.За три недели из Израиля в Грузию приехали 15 тысяч человек>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас