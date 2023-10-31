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За три недели из Израиля в Грузию приехали 15 тысяч человек
За три недели из Израиля в Грузию приехали 15 тысяч человек
Стрессовая ситуация, в которой находится Израиль с начала конфликта с Палестиной, отразилась на психическом состоянии людей, отметил посол 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T10:22+0400
2023-10-31T10:22+0400
2023-10-31T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тысяч человек, из низ 1,5 тысячи – граждане Грузии, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в эфире "Палитраньюс". Посол отметил, что не удается посчитать лиц с двойным гражданством. Жвания подчеркнул, что стрессовая ситуация, в которой находится Израиль уже несколько недель, отразилась на психическом состоянии людей. Посол советует гражданам Грузии в тяжелом психологическом состоянии перебраться в центральную часть Израиля или вернуться на родину. На днях Жвания заявил, что среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство. Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, израиль, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, палестина
За три недели из Израиля в Грузию приехали 15 тысяч человек
10:22 31.10.2023 (обновлено: 11:06 31.10.2023)
Стрессовая ситуация, в которой находится Израиль с начала конфликта с Палестиной, отразилась на психическом состоянии людей, отметил посол
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Количество прибывших из Израиля в Грузию за последние 24 дня составляет 15 тысяч человек, из низ 1,5 тысячи – граждане Грузии, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания в эфире "Палитраньюс".
Посол отметил, что не удается посчитать лиц с двойным гражданством. Жвания подчеркнул, что стрессовая ситуация, в которой находится Израиль уже несколько недель, отразилась на психическом состоянии людей. Посол советует гражданам Грузии в тяжелом психологическом состоянии перебраться в центральную часть Израиля или вернуться на родину.
"Очень сложно перенести все это. Когда ты ночью из-за воздушной тревоги просыпаешься пять-шесть раз, и у тебя нет сна, естественно, человек это не выдерживает", – заявил Жвания.
На днях Жвания заявил, что среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.