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Премьер Грузии поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой республики
Премьер Грузии поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой республики
Глава грузинского правительства выступил на торжественном приеме по случаю юбилея 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T12:25+0400
2023-10-31T12:25+0400
2023-10-31T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган со 100-летием со дня основания Турецкой Республики и отметил, что за это время Турция стала одним из крупнейших политических и экономических игроков как на региональном, так и на глобальном уровнях. День Республики в Турции установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию страны, результатом которых стал распад Османской империи, и Турция стала республикой. Глава грузинского правительства также подчеркнул, что с момента восстановления независимости Грузию и Турцию связывают уникальные отношения дружбы и братства. "Наши страны поддерживали сотрудничество, которое постепенно переросло в прочное стратегическое партнерство. Последнее особенно проявляется в нашем динамичном экономическом сотрудничестве", – заявил Гарибашвили. По его словам, на протяжении многих лет Турция была одним из основных торговых партнеров Грузии. В этом году, по данным с января по сентябрь, Турция является торговым партнером Грузии номер один с товарооборотом, превысившим два миллиарда долларов."Мы надеемся, что к концу этого года эта цифра достигнет трех миллиардов долларов США, что станет еще одним поворотным моментом в нашем сотрудничестве", – заявил премьер. Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия">>По словам Гарибашвили, благодаря стратегическому расположению стран, Грузия и Турция играют решающую роль связующего звена между Европой и Азией. Премьер также подчеркнул, что сотрудничество между странами бесценно не только с точки зрения двусторонних экономических достижений, но и с точки зрения обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, турция, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган
политика, грузия, новости, турция, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, реджеп тайип эрдоган
Премьер Грузии поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой республики
Глава грузинского правительства выступил на торжественном приеме по случаю юбилея
ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган со 100-летием со дня основания Турецкой Республики и отметил, что за это время Турция стала одним из крупнейших политических и экономических игроков как на региональном, так и на глобальном уровнях.
День Республики в Турции установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию страны, результатом которых стал распад Османской империи, и Турция стала республикой.
"Я хотел бы поздравить президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с этой исторической датой... За эти 100 лет Турция стала одним из крупнейших политических и экономических игроков как на региональном, так и на глобальном уровнях", – заявил Гарибашвили на торжественном приеме по случаю юбилея со дня создания Турецкой Республики.
Глава грузинского правительства также подчеркнул, что с момента восстановления независимости Грузию и Турцию связывают уникальные отношения дружбы и братства.
"Наши страны поддерживали сотрудничество, которое постепенно переросло в прочное стратегическое партнерство. Последнее особенно проявляется в нашем динамичном экономическом сотрудничестве", – заявил Гарибашвили.
По его словам, на протяжении многих лет Турция была одним из основных торговых партнеров Грузии. В этом году, по данным с января по сентябрь, Турция является торговым партнером Грузии номер один с товарооборотом, превысившим два миллиарда долларов.
"Мы надеемся, что к концу этого года эта цифра достигнет трех миллиардов долларов США, что станет еще одним поворотным моментом в нашем сотрудничестве", – заявил премьер.
По словам Гарибашвили, благодаря стратегическому расположению стран, Грузия и Турция играют решающую роль связующего звена между Европой и Азией.
Премьер также подчеркнул, что сотрудничество между странами бесценно не только с точки зрения двусторонних экономических достижений, но и с точки зрения обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.