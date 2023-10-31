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Цена барреля нефти может взлететь до 150 долларов – прогноз Всемирного банка

Цена барреля нефти может взлететь до 150 долларов – прогноз Всемирного банка

Всемирный банк также призвал политиков развивающихся стран быть бдительными для контроля потенциального ускорения инфляции 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T09:41+0400

2023-10-31T09:41+0400

2023-10-31T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может потрясти сырьевые рынки, а при сценарии крупного сбоя в поставках из региона – поднять цены на нефть до 150 долларов за баррель, говорится в прогнозе Всемирного банка. В случае "небольшого сбоя", который в банке сравнивают с последствиями гражданской войны в Ливии в 2011 году, мировое предложение нефти сократится на 500 тысяч – 2 миллиона баррелей в сутки, цены на нефть вырастут до 93-102 долларов за баррель. Сценарий "среднего сбоя", схожий с войной в Ираке 2003 года, предполагает сокращение нефтяных поставок на мировые рынки на 3-5 миллионов баррелей в сутки и рост цен до 109-121 доллара за баррель. Банк добавляет, что текущее незначительное влияние конфликта на нефтяные цены отражает способность текущей мировой экономики противостоять шокам подобного характера, укрепившуюся после кризиса 1970-х годов. Цена на нефть может вырасти до $400 – эксперт о конфликте на Ближнем Востоке >>Снижение зависимости от нефти, диверсификация поставщиков и создание стратегических запасов нефти в ряде стран могут смягчить общий удар по ценам, потенциально способный возникнуть в случае эскалации конфликта. Тем не менее, уточняется в прогнозе, некоторые сырьевые товары – такие как золото – более подвержены резкому росту стоимости в нестабильных ситуациях. Всемирный банк также призвал политиков развивающихся стран быть бдительными для контроля потенциального ускорения инфляции, так как эскалация может привести к нарушению цепочек поставок продовольственных продуктов, и с осторожностью принимать любые меры, ограничивающие импорт и экспорт продуктов. Диверсификация поставщиков и повышение эффективности производства и торговли продовольствием будут более эффективными шагами в борьбе с повышением цен, сказано в прогнозе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, всемирный банк, ливия, ирак, ближний восток, цены на нефть, обострение ситуации на ближнем востоке