https://sputnik-georgia.ru/20231029/vse-menshe-grazhdan-gruzii-khotyat-pokinut-izrail---posol-283758243.html

Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол

Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол

На данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, заявил посол 29.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-29T13:21+0400

2023-10-29T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания. За последнее время из Израиля в Грузию (Батуми, Кутаиси и Тбилиси) выехало более 11 тысяч человек. Однако в некоторых случаях самолеты летают практические пустые. По его словам, открыты школы, детские сады, в основном работают здания, где есть укрытия. "Естественно, воздушная тревога не прекращается, ситуация по-прежнему напряженная. Все это сопровождается психологическим стрессом, мы находимся в такой ситуации уже три недели. Тем, кто находится в состоянии стресса, я бы посоветовал поехать на родину и находиться в спокойной обстановке", – добавил Жвания. По его словам, на данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, так как главное, чтобы осуществлялись прямые рейсы в направлении Грузии: Тель-Авив-Тбилиси и Тель-Авив-Батуми. Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив >>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Сигналы бедствия перед вылетом: из Израиля в Грузию выполнено еще несколько рейсов>>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, израиль, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке