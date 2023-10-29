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Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол
Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол
На данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, заявил посол 29.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-29T13:21+0400
2023-10-29T13:21+0400
2023-10-29T13:25+0400
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новости
политика
израиль
лаша жвания
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации на ближнем востоке
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания. За последнее время из Израиля в Грузию (Батуми, Кутаиси и Тбилиси) выехало более 11 тысяч человек. Однако в некоторых случаях самолеты летают практические пустые. По его словам, открыты школы, детские сады, в основном работают здания, где есть укрытия. "Естественно, воздушная тревога не прекращается, ситуация по-прежнему напряженная. Все это сопровождается психологическим стрессом, мы находимся в такой ситуации уже три недели. Тем, кто находится в состоянии стресса, я бы посоветовал поехать на родину и находиться в спокойной обстановке", – добавил Жвания. По его словам, на данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, так как главное, чтобы осуществлялись прямые рейсы в направлении Грузии: Тель-Авив-Тбилиси и Тель-Авив-Батуми. Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив >>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Сигналы бедствия перед вылетом: из Израиля в Грузию выполнено еще несколько рейсов>>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, израиль, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, политика, израиль, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
Все меньше граждан Грузии хотят покинуть Израиль – посол
13:21 29.10.2023 (обновлено: 13:25 29.10.2023)
На данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, заявил посол
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Среди тех граждан Грузии, кто остался в Израиле, желающих уехать из страны все меньше, как и обращений в посольство, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
За последнее время из Израиля в Грузию (Батуми, Кутаиси и Тбилиси) выехало более 11 тысяч человек. Однако в некоторых случаях самолеты летают практические пустые.
"Ситуация по-прежнему напряженная. На севере военное положение, а также идут боевые действия на южном фронте. Те, кто остался в Израиле, состояние паники среди наших граждан утихло, желающих уехать меньше, меньше тех, кто обращается в посольство", – заявил Жвания.
По его словам, открыты школы, детские сады, в основном работают здания, где есть укрытия.
"Естественно, воздушная тревога не прекращается, ситуация по-прежнему напряженная. Все это сопровождается психологическим стрессом, мы находимся в такой ситуации уже три недели. Тем, кто находится в состоянии стресса, я бы посоветовал поехать на родину и находиться в спокойной обстановке", – добавил Жвания.
По его словам, на данном этапе возобновление полетов авиакомпанией Georgian Airways не обязательно, так как главное, чтобы осуществлялись прямые рейсы в направлении Грузии: Тель-Авив-Тбилиси и Тель-Авив-Батуми.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.