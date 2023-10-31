https://sputnik-georgia.ru/20231031/zakon-o-veschanii-sootvetstvuet-direktive-evrosoyuza--posol-es-v-gruzii-283836081.html

Закон "О вещании" соответствует директиве Евросоюза – посол ЕС в Грузии

Закон "О вещании" соответствует директиве Евросоюза – посол ЕС в Грузии

Поправки предполагают обжалование использования языка ненависти в Национальной комиссии по коммуникациям 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T13:46+0400

2023-10-31T13:46+0400

2023-10-31T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Принятые парламентом Грузии поправки в закон "О вещании" удовлетворяют стандартам и соответствуют директиве Евросоюза, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Парламент Грузии 19 октября утвердил поправки в закон "О вещании", предполагающие обжалование использования языка ненависти в Национальной комиссии по коммуникациям. Оппозиция утверждает, что поправки дадут возможность закрывать телеканалы и это выгодно правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В то же время, как отметил посол, особое внимание уделяется и другим вопросам, которые напрямую не регулируются настоящей директивой и которые обычно регулируются государствами-членами. Например, вопрос непристойности.По словам дипломата, на самом деле очень сенситивно то, где должна проходить грань между средствами массовой информации, свободой слова, защитой несовершеннолетних и превенцией языка ненависти. "Эта аудиовизуальная директива устанавливает стандарт, но государства-члены ЕС обладают гибкостью в применении этого стандарта в зависимости от конкретных ситуаций", – добавил посол. Что подразумевает закон Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащей подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании">>При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Согласно утвержденным парламентом правилам, после долгих обсуждений, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения, который будет рассматривать жалобы на нарушение СМИ запретов. Обжаловать решение СМИ можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После, уже по вопросу нарушения запрета на язык ненависти, можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям. Комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций в зависимости от тяжести нарушения. При этом комиссию не будут касаться нарушения, связанные с профессиональными стандартами и нормами этики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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