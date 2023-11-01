https://sputnik-georgia.ru/20231101/afera-na-million-fermery-v-gruzii-zaderzhany-za-moshennichestvo--283874102.html

Афера на миллион: фермеры в Грузии задержаны за мошенничество

Афера на миллион: фермеры в Грузии задержаны за мошенничество

Предприимчивые фермеры могут попасть за решетку на 11 лет 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Участники государственного проекта "Внедри будущее" Агентства сельского хозяйства Грузии задержаны за присвоение суммы в большом размере и изготовление официальных фальшивых документов, говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии. Сотрудники службы уличили четырех человек в присвоении денег, принадлежащих государству, и изготовлении фальшивых официальных документов. Троих обвиняемых уже задержали. Следствие установило, что бенефициары проекта получили от агентства 1 049 230 лари (388 тысяч долларов) для приобретения саженцев яблонь и миндаля. Эти деньги вместе с суммой соучастия (700 758 лари) они перечислили в компанию, принадлежащую им. Попытка украсть деньги у крупнейшего банка Грузии не удалась>>Именно эта компания должна была заняться вопросом импорта саженцев, обустройством скважин, садов, систем точечного орошения на земельных участках, однако директор компании и его два сотрудника осуществили импорт саженцев миндаля только на сумму в 67 205 лари (24,8 тысячи долларов), а остальные 1 132 783 лари (418,8 тысячи долларов) присвоили незаконным путем. Они заказали аудитору фальшивое аудиторское заключение касательно обустройства скважин и представили его Агентству сельского развития для подтверждения целевого использования полученной суммы. Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии: "Присвоение или растрата" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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