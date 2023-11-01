https://sputnik-georgia.ru/20231101/eto-ne-sekret--glava-minyusta-gruzii-o-zapisi-telefonnogo-razgovora-karasina-i-abashidze-283892028.html
"Это не секрет" – глава Минюста Грузии о записи телефонного разговора Карасина и Абашидзе
"Это не секрет" – глава Минюста Грузии о записи телефонного разговора Карасина и Абашидзе
В YouТube опубликовали аудиозапись, на которой Зураб Абашидзе и Григорий Карасин обсуждают возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T18:18+0400
2023-11-01T18:18+0400
2023-11-01T18:44+0400
грузия
политика
новости
зураб абашидзе
москва
тбилиси
григорий карасин
рати брегадзе
совет федерации рф
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Между спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и членом Совфеда РФ Григорием Карасиным существует линия коммуникации, и в этом нет ничего секретного, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Аудиозапись, на которой Абашидзе и Карасин обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, была опубликована на YouТube-канале Cyber Kmarа в среду. Разговор состоялся после начала событий на Украине. Абашидзе ранее подтвердил подлинность записи.При этом глава Минюста подчеркнул, что если была опубликована какая-либо запись, которая, скорее всего, получена незаконно, сначала необходимо подтвердить ее подлинность.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. "Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, зураб абашидзе, москва, тбилиси, григорий карасин, рати брегадзе, совет федерации рф, авиасообщение в грузии, грузино-российские отношения
грузия, политика, новости, зураб абашидзе, москва, тбилиси, григорий карасин, рати брегадзе, совет федерации рф, авиасообщение в грузии, грузино-российские отношения
"Это не секрет" – глава Минюста Грузии о записи телефонного разговора Карасина и Абашидзе
18:18 01.11.2023 (обновлено: 18:44 01.11.2023)
В YouТube опубликовали аудиозапись, на которой Зураб Абашидзе и Григорий Карасин обсуждают возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Между спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и членом Совфеда РФ Григорием Карасиным существует линия коммуникации, и в этом нет ничего секретного, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Аудиозапись, на которой Абашидзе и Карасин обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, была опубликована на YouТube-канале Cyber Kmarа в среду. Разговор состоялся после начала событий на Украине. Абашидзе ранее подтвердил подлинность записи.
"То, что между господином Абашидзе и господином Карасиным есть отношения, это известно всем и это не секрет. Эти люди встречались, разговаривали и такая линия коммуникации существует", – заявил Брегадзе журналистам.
При этом глава Минюста подчеркнул, что если была опубликована какая-либо запись, которая, скорее всего, получена незаконно, сначала необходимо подтвердить ее подлинность.
"Что касается восстановления полетов, то это решение было принято со стороны Российской Федерации. Грузия не могла принять такое решение. Если гражданам Грузии будет легче передвигаться, мы не видим в этом ничего плохого", – отметил Брегадзе.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.