https://sputnik-georgia.ru/20231101/eto-ne-sekret--glava-minyusta-gruzii-o-zapisi-telefonnogo-razgovora-karasina-i-abashidze-283892028.html

"Это не секрет" – глава Минюста Грузии о записи телефонного разговора Карасина и Абашидзе

"Это не секрет" – глава Минюста Грузии о записи телефонного разговора Карасина и Абашидзе

В YouТube опубликовали аудиозапись, на которой Зураб Абашидзе и Григорий Карасин обсуждают возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T18:18+0400

2023-11-01T18:18+0400

2023-11-01T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Между спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе и членом Совфеда РФ Григорием Карасиным существует линия коммуникации, и в этом нет ничего секретного, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Аудиозапись, на которой Абашидзе и Карасин обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, была опубликована на YouТube-канале Cyber Kmarа в среду. Разговор состоялся после начала событий на Украине. Абашидзе ранее подтвердил подлинность записи.При этом глава Минюста подчеркнул, что если была опубликована какая-либо запись, которая, скорее всего, получена незаконно, сначала необходимо подтвердить ее подлинность.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. "Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, зураб абашидзе, москва, тбилиси, григорий карасин, рати брегадзе, совет федерации рф, авиасообщение в грузии, грузино-российские отношения