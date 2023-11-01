https://sputnik-georgia.ru/20231101/gruziya-sdelala-vse-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-v-es---glava-minyusta-283890097.html

Грузия сделала все для получения статуса кандидата в ЕС – глава Минюста

Грузия сделала все для получения статуса кандидата в ЕС – глава Минюста

Министр отметил прогресс судебной системы Грузии за последние 10 лет 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T17:17+0400

2023-11-01T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Власти Грузии сделали все для выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. При этом министр отметил прогресс судебной системы Грузии за последние 10 лет, признав существование проблем. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Предоставление Грузии статуса страны-кандидата ЕС нужно всему региону – депутат >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Страсти вокруг судебной реформы Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. На сегодняшний день Высший совет юстиции укомплектован полностью, а вот заключение Венецианской комиссии оказалось частично положительным. Комиссия рекомендует полностью реформировать Высший совет юстиции. Глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили заявил, что законодательный орган ждет больше конкретики по замечаниям Венецианская комиссия касательно судебной реформы и, в частности, изменений в Высшем совете юстиции, отметив, что представители комиссии не ответили что это означает. Получение Грузией статуса кандидата в ЕС станет крахом "радикальной оппозиции" – депутат >>Тем не менее, Венецианская комиссия назвала две из пяти ключевых рекомендаций – о сокращении полномочий Высшего совета юстиции и о его комплексном реформировании – невыполненными. "Незначительные или технические поправки к закону не соответствуют этой рекомендации", – говорится в заключении. Комиссия положительно оценила выполнение рекомендации о процедуре освобождения судей с должностей. Частично, по мнению Венецианской комиссии, выполнена рекомендация об ограничении оснований дисциплинарной ответственности судьи в связи с нарушением им принципа "политической нейтральности". Также частично выполнена рекомендация об усилении обязательного характера выполнения решений Верховного суда. Венецианская комиссия рекомендует внести дальнейшие поправки, чтобы прямо указать, что Высший совет юстиции должен выполнять решения Верховного суда. За последнее время Венецианская комиссия рассмотрела и дала заключения по проекту закона "О деолигархизации", по поправкам в Избирательный кодекс, закон "Об общих судах" и другие, которые были разработаны в рамках выполнения условий Евросоюза. О том, что не хватает конкретики и поэтому не удается полноценно выполнить все условия Евросоюза, власти Грузии говорили касательно трех пунктов: деолигархизация, судебная реформа и усиление борьбы с организованной преступностью. Представителей правящей партии не раз призывали Евросоюз пояснить, что конкретно имеется в виду. В свою очередь в Евросоюзе сказали, что Еврокомиссия не может предлагать конкретной реформы, она лишь указывает на такую необходимость, а как ее осуществлять, решает сама страна. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе, ираклий гарибашвили, анри оханашвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, высший совет юстиции