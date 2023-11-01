https://sputnik-georgia.ru/20231101/kaladze-rasskazal-kak-360-letnie-derevya-pomeshali-obustroystvu-parka-v-tbilisi--283884149.html
Каладзе рассказал, как 360-летние деревья помешали обустройству парка в Тбилиси
Каладзе рассказал, как 360-летние деревья помешали обустройству парка в Тбилиси
Исследования показали, что осуществить идею мэрии не удастся 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T17:07+0400
2023-11-01T17:07+0400
2023-11-01T17:13+0400
грузия
новости
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парк на улице Горгасали в Тбилиси не удается обустроить в той форме, в которой было запланировано, поскольку работы могут создать угрозу 360-летним деревьям, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. По словам мэра, изначально планировалось полное восстановление улицы Горгасали в Крцанисском районе. Согласно плану, автомобильную дорогу на участке Абанотубани-памятник Багратиони должны были перенести под землю, провести тоннели, а наверху обустроить рекреационное пространство. Исследования показали, что осуществить идею мэрии не удастся, однако мэр обещает, что полностью будет отремонтирована разделительная полоса на улице Горгасали. Над исследованием работали дендрологи, инженеры, специалисты по вопросам транспорта и охраны окружающей среды. "Вся красота этой улицы в этих деревьях, и именно поэтому мы хотели осуществить этот проект. Их большая часть – это взрослый платан. Проведение автомобильных тоннелей соответствующей проходимости вызовет повреждение взрослых платанов и сужение дороги, в результате этот участок в столице не сможет пропустить существующие в городе потоки", – отметил Каладзе. Учитывая эти аспекты, осуществление данного проекта нецелесообразно, заявил Каладзе, добавив, что это может вызвать как задержку транспортных потоков, так и создать угрозу вымирания столетних деревьев. Каладзе отметил, что осуществить проект по имеющему плану не удастся, однако обновленное пространство все равно будет красивым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Каладзе рассказал, как 360-летние деревья помешали обустройству парка в Тбилиси
17:07 01.11.2023 (обновлено: 17:13 01.11.2023)
Исследования показали, что осуществить идею мэрии не удастся
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парк на улице Горгасали в Тбилиси не удается обустроить в той форме, в которой было запланировано, поскольку работы могут создать угрозу 360-летним деревьям, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По словам мэра, изначально планировалось полное восстановление улицы Горгасали в Крцанисском районе. Согласно плану, автомобильную дорогу на участке Абанотубани-памятник Багратиони должны были перенести под землю, провести тоннели, а наверху обустроить рекреационное пространство.
"Когда мы начали работу над проектом, то была опасность того, что растения не выдержат этого и придется срезать их. Соответственно, Фонд развития Тбилиси вместе с Азиатским банком развития начал исследовательские работы, насколько можно было осуществить проект так, чтобы избежать вырубки деревьев", – заявил Каладзе.
Исследования показали, что осуществить идею мэрии не удастся, однако мэр обещает, что полностью будет отремонтирована разделительная полоса на улице Горгасали.
Над исследованием работали дендрологи, инженеры, специалисты по вопросам транспорта и охраны окружающей среды.
"Вся красота этой улицы в этих деревьях, и именно поэтому мы хотели осуществить этот проект. Их большая часть – это взрослый платан. Проведение автомобильных тоннелей соответствующей проходимости вызовет повреждение взрослых платанов и сужение дороги, в результате этот участок в столице не сможет пропустить существующие в городе потоки", – отметил Каладзе.
Учитывая эти аспекты, осуществление данного проекта нецелесообразно, заявил Каладзе, добавив, что это может вызвать как задержку транспортных потоков, так и создать угрозу вымирания столетних деревьев.
Каладзе отметил, что осуществить проект по имеющему плану не удастся, однако обновленное пространство все равно будет красивым.