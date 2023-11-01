https://sputnik-georgia.ru/20231101/karasin-nazval-zayavleniya-prezidenta-gruzii-o-rossiyanakh-bredovymi-283887086.html

Карасин назвал заявления президента Грузии о россиянах бредовыми

Карасин назвал заявления президента Грузии о россиянах бредовыми

Президент Грузии заявила, что "очень тревожно", что в стране "есть люди, которые говорят на языке врага" 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T17:37+0400

2023-11-01T17:37+0400

2023-11-01T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Публичные высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно россиян, проживающих в Грузии, являются бредовыми, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Зурабишвили в интервью американскому телеканалу CBS заявила, "это очень тревожно, когда в вашей собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме". Как отметила президент, есть тонкая грань, которую необходимо поддерживать, чтобы в будущем "не было подобных инцидентов, которые позволят России применить свою любимую доктрину о защите русскоязычных граждан". Как отметил Карасин, он убежден, что "это понимают и в Тбилиси". "Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным>>Оппозиция с начала февраля 2022 года заявляет о наплыве граждан России в Грузию. Власти Грузии не раз заявляли, что существующие механизмы контроля отвечают стоящим перед страной вызовам. Согласно данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в 2019-м. Между тем, наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2023 года потратили визитеры из России – 767,4 миллиона долларов. При этом за три квартала 2023 года доход от граждан России за год вырос на 36,2%. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем – 30,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 921,9 тысячи путешественников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, россия, григорий карасин, саломе зурабишвили , совет федерации рф, грузино-российские отношения