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Когда завершится ремонт крепости Нарикала в Тбилиси?
Когда завершится ремонт крепости Нарикала в Тбилиси?
Крепость Нарикала – самый известный памятник страны 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T15:00+0400
2023-11-01T15:00+0400
2023-11-01T15:26+0400
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тбилиси
каха каладзе
крепость нарикала
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Восстановительные работы крепости Нарикала в центре Тбилиси завершатся в июне 2025 года, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Фонд развития Тбилиси приступает ко второму этапу восстановления крепости Нарикала. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется монтаж художественно-декоративного освещения. По его словам, после завершения восстановительных работ крепость Нарикала будет обновлена. Территория, прилегающая к ней, будет благоустроена. Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, крепость нарикала
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, крепость нарикала
Когда завершится ремонт крепости Нарикала в Тбилиси?
15:00 01.11.2023 (обновлено: 15:26 01.11.2023)
Крепость Нарикала – самый известный памятник страны
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Восстановительные работы крепости Нарикала в центре Тбилиси завершатся в июне 2025 года, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Фонд развития Тбилиси приступает ко второму этапу восстановления крепости Нарикала. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется монтаж художественно-декоративного освещения.
"Я не буду говорить о данном памятнике и объяснять, насколько он важен для нашего города. Это одно из красивейших мест со множеством туристов, сегодня оно находится в таком положении, что нуждается в восстановлении. Первый этап работ мы уже осуществили, начинается второй этап, предусмотренный проектом", – заявил Каладзе.
По его словам, после завершения восстановительных работ крепость Нарикала будет обновлена. Территория, прилегающая к ней, будет благоустроена.
Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке.
Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.