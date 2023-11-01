https://sputnik-georgia.ru/20231101/kogda-zavershitsya-remont-kreposti-narikala-283881358.html

Когда завершится ремонт крепости Нарикала в Тбилиси?

Когда завершится ремонт крепости Нарикала в Тбилиси?

Крепость Нарикала – самый известный памятник страны 01.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

крепость нарикала

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Восстановительные работы крепости Нарикала в центре Тбилиси завершатся в июне 2025 года, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. Фонд развития Тбилиси приступает ко второму этапу восстановления крепости Нарикала. Проект предусматривает как восстановление оплота основной стены внешнего периметра крепости, так и обустройство внутреннего периметра. Планируется монтаж художественно-декоративного освещения. По его словам, после завершения восстановительных работ крепость Нарикала будет обновлена. Территория, прилегающая к ней, будет благоустроена. Крепость Нарикала – самый известный памятник страны, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города. Она считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей, она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, крепость нарикала