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Новая тюрьма заработает в Грузии через несколько дней

Новая тюрьма заработает в Грузии через несколько дней

По последним данным, в тюрьмах Грузии 9 750 заключенных 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T16:23+0400

2023-11-01T16:23+0400

2023-11-01T16:23+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Новое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 700 человек, откроется через несколько дней в поселке Лайтури Озургетского района (регион Гурия), заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на конференции "Инновации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и пробационеров".Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних.Кроме того, по словам министра, в результате активной поддержки правительства началось строительство нового пенитенциарного учреждения в городе Рустави (30 км от Тбилиси).Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля 2023 года, заполнены на 83,5%. Из общего числа заключенных 18,4% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам.Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные>>Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 21 несовершеннолетний и 59 лиц старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 августа, около 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 23 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии