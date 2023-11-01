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Новая тюрьма заработает в Грузии через несколько дней
Новая тюрьма заработает в Грузии через несколько дней
По последним данным, в тюрьмах Грузии 9 750 заключенных 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T16:23+0400
2023-11-01T16:23+0400
2023-11-01T16:23+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Новое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 700 человек, откроется через несколько дней в поселке Лайтури Озургетского района (регион Гурия), заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на конференции "Инновации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и пробационеров".Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних.Кроме того, по словам министра, в результате активной поддержки правительства началось строительство нового пенитенциарного учреждения в городе Рустави (30 км от Тбилиси).Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля 2023 года, заполнены на 83,5%. Из общего числа заключенных 18,4% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам.Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные>>Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 21 несовершеннолетний и 59 лиц старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 августа, около 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 23 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Новая тюрьма заработает в Грузии через несколько дней
По последним данным, в тюрьмах Грузии 9 750 заключенных
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Новое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 700 человек, откроется через несколько дней в поселке Лайтури Озургетского района (регион Гурия), заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе на конференции "Инновации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и пробационеров".
Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних.
"Через несколько дней мы откроем новое пенитенциарное учреждение в Лайтури, которое рассчитано на 700 заключенных. Этот объект соответствует всем современным стандартам высокого уровня", – заявил Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, в результате активной поддержки правительства началось строительство нового пенитенциарного учреждения в городе Рустави (30 км от Тбилиси).
"Это будет так называемое учреждение малого типа, которое считается одним из последних уровней пенитенциарных учреждений в современном мире, поскольку оно более эффективно, проще в управлении. Также здесь в большей степени защищены права заключенных. В 2024 году у нас в Грузии будет такое уникальное пенитенциарное учреждение", – сказал Брегадзе.
Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля 2023 года, заполнены на 83,5%. Из общего числа заключенных 18,4% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам.
Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 21 несовершеннолетний и 59 лиц старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси.
Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 августа, около 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 23 несовершеннолетних и 11 человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.
В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.