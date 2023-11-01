https://sputnik-georgia.ru/20231101/novshestva-sistemy-nakopitelnoy-pensii-v-gruzii--proekt-zhdet-podpisaniya-prezidentom-283893205.html

Новшества системы накопительной пенсии в Грузии – проект ждет подписания президентом

Новшества системы накопительной пенсии в Грузии – проект ждет подписания президентом

Участие в накопительной системе будет обязательно для женщин до 55 лет и мужчин до 60 лет 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T19:19+0400

2023-11-01T19:19+0400

2023-11-01T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Накопительная пенсия в Грузии становится обязательной для всех трудоустроенных, а система инвестирования пенсионных активов будет более разнообразной, соответствующие поправки в закон "О накопительной пенсии" приняты парламентом в трех чтениях. Согласно новшеству, участие в накопительной системе обязательно для женщин до 55 лет и мужчин до 60 лет. Однако при этом в законе сохранилось право отказаться от участия в пенсионной схеме по достижению 40 лет. Согласно поправкам, система накопительной пенсии распространится на всех граждан Грузии, в том числе и нерезидентов, а также иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянным видом на жительством. Согласно действующей системе, нерезиденты не могут принять участие в системе накопительной пенсии. Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет>>Кроме того, в систему работодателей, которые участвуют наравне с трудоустроенными, попадут и те лица, которые платят за обслуживание, тогда как в действующей версии отчисления на накопительные счета касались работодателей, платящих только за работу. Сам процент отчислений остается прежним: 2% от работника, 2% от работодателя и 2% от государства, если годовой доход работника ниже 24 тысяч лари, и 1%, если годовой доход работника составляет от 24 до 60 тысяч лари. Самозанятые и работники освобожденные от выплат подоходного налога при участии в пенсионной схеме платят 4%, а работодатели 2%. Участники пенсионной схемы имеют право выбирать в какой из портфелей инвестировать свои деньги, однако до 2028 года государство, в случае нежелания менять схему инвестиций, будет инвестировать накопления в инвестиционный портфель с низким риском. По действующей версии закона, каждый из участников должен был выбрать, куда инвестировать его активы. После 2028 года активы будут распределяться в зависимости от возраста участников схемы: До 40 лет – в портфели с высоким риском; От 40 до 50 лет – в портфели среднего риска; От 50 лет – в портфели низкого риска. Сами участники пенсионной схемы оставят за собой право менять пакет инвестиций. Поправки вступят в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, экономика, накопительная пенсия, парламент грузии