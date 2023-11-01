https://sputnik-georgia.ru/20231101/novshestva-v-poluchenii-grazhdanstva-gruzii-chto-prinyal-parlament-283896718.html

Новшества в получении гражданства Грузии: что принял парламент

Новшества в получении гражданства Грузии: что принял парламент

Одно из послаблений – снятие необходимости сдавать тестирование на знание госязыка, истории и права Грузии при повторной подаче на гражданство 01.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О гражданстве Грузии", упрощающие бюрократические требования при получении гражданства, которые вступят в силу с 1 января 2024 года. В частности в законе "О гражданстве" появится послабление для лиц, чьи физические, психические или интеллектуальные/сенсорные нарушения делают невозможным проверку знания грузинского языка, истории Грузии и ее законодательства в том случае, если тот хочет получить гражданство Грузии в обычном порядке или в порядке исключения, а также восстановить утраченное гражданство. Парламент принял поправки об упрощении получения гражданства Грузии>>Еще одно послабление – это снятие необходимости сдавать тестирование на знание государственного языка, истории и права Грузии при повторной подаче на гражданство. После вступления в силу результаты тестирования будут действительны в течение года. При этом тестирование можно будет проходить в диппредставительствах и консульствах Грузии за рубежом. Кроме того, при отказе в получении гражданства Грузии путем натурализации, можно будет обращаться повторно после вступления поправок в силу через полгода, а не через год, как это предусмотрено действующей версией. Кроме того, новшеством станет упрощение получения гражданства Грузии в обычном порядке для лиц без гражданства. Согласно новшеству, они получат гражданство после пяти лет нахождения в стране на законном основании как лицо без гражданства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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