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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре
По состоянию на 1 октября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T07:01+0400
2023-11-01T07:01+0400
2023-11-01T07:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в сентябре 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,15 миллиарда лари, или на 2,39%, и на 1 сентября текущего года составил 49,17 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 603,2 миллиона лари, или 2,28%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 543,78 миллиона лари, или на 2,52%.По данным Нацбанка, на конец сентября 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,01 миллиарда лари, что на 4,37% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,87 миллиарда лари, что на 3,54% больше, чем в предыдущем месяце.Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества >>За сентябрь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,24%, или 317,76 миллиона лари, и на 1 октября текущего года составил 25,84 миллиарда лари.По состоянию на 1 октября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, что на 0,06 процентного пункта меньше, чем на 1 сентября 2023 года.На конец августа в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в сентябре
07:01 01.11.2023 (обновлено: 07:33 01.11.2023)
По состоянию на 1 октября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%,
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в сентябре 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,15 миллиарда лари, или на 2,39%, и на 1 сентября текущего года составил 49,17 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 603,2 миллиона лари, или 2,28%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 543,78 миллиона лари, или на 2,52%.
По данным Нацбанка, на конец сентября 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,01 миллиарда лари, что на 4,37% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,87 миллиарда лари, что на 3,54% больше, чем в предыдущем месяце.
За сентябрь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,24%, или 317,76 миллиона лари, и на 1 октября текущего года составил 25,84 миллиарда лари.
По состоянию на 1 октября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,01%, что на 0,06 процентного пункта меньше, чем на 1 сентября 2023 года.
На конец августа в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.