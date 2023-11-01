https://sputnik-georgia.ru/20231101/prezident-gruzii-fizicheski-ne-mozhet-pomilovat-saakashvili--oppozitsioner-283882867.html

Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер

Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер

После ареста Саакашвили в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента, а также с этой просьбой обращались украинские власти и... 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T16:03+0400

2023-11-01T16:03+0400

2023-11-01T16:03+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

ника гварамия

тбилисский городской суд

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/03/280825141_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc47168bba86a0f37cac889666d50390.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не может помиловать осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, так как суд в процессе рассмотрения нескольких уголовных дел, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, которого Зурабишвили помиловала в июне 2023 года, теперь просит президента принять решение в связи с Саакашвили. По словам Гварамия, Зурабишвили должна "разорвать этот круг, признать свою ошибку, перешагнуть через "нет и никогда" и освободить Саакашвили". По словам оппозиционера, президент не может помиловать осужденного заранее. "Это же не средневековая католическая церковь, чтобы выдавать индульгенции? Так это не делается. Это был политический удар по Саломе Зурабишвили со стороны Ники Гварамия", – отметил оппозиционер. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ника гварамия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба