https://sputnik-georgia.ru/20231101/mat-saakashvili-ne-isklyuchaet-chto-prezident-ego-pomiluet-283880585.html

Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует

Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует

Зурабишвили ранее заявляла, что помилование Саакашвили не является выходом из ситуации 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T14:31+0400

2023-11-01T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Мать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, не исключает, что президент Саломе Зурабишвили может принять решение о его помиловании. Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании обвинительного приговора суда. После ареста в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента. С просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обращались украинские власти и некоторые зарубежные политики. На вопрос, может ли Зурабишвили смягчить свою позицию "нет и никогда", озвученную в связи с вопросом помилования Саакашвили, мать осужденного президента отвечает, что возможно все. Гварамия, которого Зурабишвили помиловала в июне текущего года, ранее попросил аналогичного решения в связи с Саакашвили. По словам Гварамия, президент должна "разорвать этот круг, признать свою ошибку, перешагнуть через "нет и никогда" и освободить Саакашвили". Зурабишвили ранее заявляла, что помилование Саакашвили не является выходом из ситуации, так как грузинский народ этого не желает. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ника гварамия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба